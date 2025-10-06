Γρηγόρης: Σε κερνάμε καφέ για …να μας θυμάστε όλη μέρα! – 1+1 ΔΩΡΟ !!!

Για να πάει η μέρα σας καλά εις διπλούν!!! Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ μπορεί και κάνει 1+1 Δώρο!

Διπλή απόλαυση, μισή τιμή μέχρι τις 26 Οκτωβρίου.

Πρόσθεσε στο καλάθι σου δύο καφέδες, βάλε τον κωδικό “PLUS1” και ο ένας καφές κερασμένος!

Εως τις 26 Οκτωβρίου, με κάθε καφέ που αγοράζεις, σου χαρίζουμε άλλον έναν εντελώς δωρεάν.

To Gregory’s e-order app του Γρηγόρη είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να παραγγείλεις online – με delivery ή takeaway – φαγητό, καφέ ή οποιοδήποτε άλλο ρόφημα θέλεις! Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το κατεβάσεις στο κινητό σου. Διαθέσιμο για συσκευές με IOS και Android.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ – Αγιος Νικόλαος, Ανδρέα Παπανδρέου 19

Διάρκεια προσφοράς: 6/10/2025 – 26/10/2025

