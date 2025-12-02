CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
AGORA

S/M Χαλκιαδάκης: Περήφανοι για την Κρήτη μας | +Video

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/12/2025Τελευταία ενημέρωση: 02/12/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Πριν από 5 χρόνια δημοσιεύσαμε ένα σποτ για τους Κρητικούς παραγωγούς. Σήμερα, με μια μικρή παρέμβαση, αισθανόμαστε ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η Κρήτη είναι ο τόπος μας!

ΧΡΥΣΟΣ

Είναι η γη απ’ την οποία προμηθευόμαστε τα καλύτερα προϊόντα, είναι η πατρίδα των συνεργατών μας, είναι η κοινωνία που στηρίζουμε και που μας έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Η Κρήτη είναι γεμάτη από ανθρώπους φιλόξενους και ειλικρινείς, που παράγουν προϊόντα με αξία. Που έχουν αξίες, που κοπιάζουν και είναι περήφανοι γι’ αυτό. Και μας κάνουν κι εμάς περήφανους. Περήφανους για την Κρήτη μας!

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/12/2025Τελευταία ενημέρωση: 02/12/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ο απόλυτος οδηγός για τη μεταφορά ελαιολάδου στο εξωτερικό

02/12/2025

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Στήριξη στους μαθητές με έκπτωση 10% σε όλες τις αγορές!

02/12/2025

Black Holistic Friday – Η απόλυτη γιορτή Ευεξίας!

28/11/2025

To Bioaroma Crete στο Eco News… με πρωτοπορία στην πράσινη επιχειρηματικότητα!

26/11/2025

Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και προσφορές στο κατάστημα «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» στον Αγιο Νικόλαο

25/11/2025

IN & OUT: Χριστουγεννιάτικη έμπνευση για κάθε χώρο – Δημιουργούμε το σκηνικό των Χριστουγέννων σας

25/11/2025

S/M Χαλκιαδάκης: Φέτος τα δώρα σε πάνε αλλού!

23/11/2025

Focaccia από τον «Γρηγόρη» – Γεύση και ποιότητα με ανεκτίμητη αξία

05/11/2025

Γρηγόρης: Σε κερνάμε καφέ για …να μας θυμάστε όλη μέρα! – 1+1 ΔΩΡΟ !!! έως το τέλος του χρόνου

25/10/2025

MOSS Holistic Medicines – Ευεξία, χαλάρωση και απόλυτη εμπειρία

23/10/2025
Back to top button