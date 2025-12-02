S/M Χαλκιαδάκης: Περήφανοι για την Κρήτη μας | +Video

Πριν από 5 χρόνια δημοσιεύσαμε ένα σποτ για τους Κρητικούς παραγωγούς. Σήμερα, με μια μικρή παρέμβαση, αισθανόμαστε ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η Κρήτη είναι ο τόπος μας!

Είναι η γη απ’ την οποία προμηθευόμαστε τα καλύτερα προϊόντα, είναι η πατρίδα των συνεργατών μας, είναι η κοινωνία που στηρίζουμε και που μας έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Η Κρήτη είναι γεμάτη από ανθρώπους φιλόξενους και ειλικρινείς, που παράγουν προϊόντα με αξία. Που έχουν αξίες, που κοπιάζουν και είναι περήφανοι γι’ αυτό. Και μας κάνουν κι εμάς περήφανους. Περήφανους για την Κρήτη μας!