ROSETTA Project | Η Χαλκιαδάκης Α.Ε. φέρνει κοντά φορείς και επιχειρήσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 19 Μαΐου 2026, στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Χαλκιαδάκης στο Ηράκλειο, οι περιφερειακές «Στρογγυλές Τράπεζες» του ευρωπαϊκού έργου ROSETTA, με θέμα τις Συστάσεις Πολιτικής και τις Επιχειρηματικές Συστάσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων λόγω προτύπων εμπορίας.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ROSETTA – Reducing food waste due to marketing standards through alternative market access», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο τη διερεύνηση του ρόλου των προτύπων εμπορίας στη δημιουργία σπατάλης τροφίμων, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για τη μείωσή της. Τον συντονισμό και την παρουσίαση των round tables είχε η Q-PLAN International σε συνεργασία με την Χαλκιαδάκης Α.Ε., με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου και της δημιουργικής ανταλλαγής λύσεων μεταξύ φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και των φορέων πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν πέντε βασικές συστάσεις πολιτικής και έντεκα επιχειρηματικές συστάσεις που έχουν προκύψει από την έρευνα και τις πιλοτικές εφαρμογές του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες, κατέθεσαν προτάσεις και αξιολόγησαν πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν στην αγορά τροφίμων, με στόχο τη μείωση της σπατάλης, την ενίσχυση της βιωσιμότητας και τη βελτίωση της συνεργασίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

στην αξιοποίηση «μη βέλτιστων» αλλά ασφαλών τροφίμων,

στη βελτίωση των πρακτικών επισήμανσης και διαχείρισης τροφίμων,

στην ανάπτυξη κοινωνικών και επιχειρηματικών μοντέλων αναδιανομής,

στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών,

καθώς και στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Η Χαλκιαδάκης Α.Ε., με ισχυρό αποτύπωμα στην Κρήτη και σταθερή επένδυση

στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κοινωνική υπευθυνότητα, συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό έργο ROSETTA ως ο εταίρος υλοποίησης της ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής. Μέσα από τη συμμετοχή της στο έργο, η Χαλκιαδάκης Α.Ε. αναπτύσσει και δοκιμάζει στην πράξη καινοτόμες δράσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, όπως κοινωνικές δράσεις αναδιανομής τροφίμων σε συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ψηφιακές παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών.

Η Χαλκιαδάκης Α.Ε. ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες των Στρογγυλών Τραπεζών και συνέβαλαν με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις προτάσεις τους.

Συγκεκριμένα, στις εργασίες συμμετείχαν ο Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κρήτης, η Ιωάννα Καλονάκη, Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ηρακλείου, η Ειρήνη Χουδετσανάκη, Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης, ο Αντώνης Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης, ο Κωνσταντίνος Φλουρής, προϊστάμενος τμήματος παιδείας και δια βίου μάθησης Περιφέρειας Κρήτης, ο Μιχάλης Καθαράκης, CEO – Διαχειριστής και ιδρυτικό στέλεχος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής – MACC, η Ντία Χωραφά από το «Μπορούμε» και συντονίστρια στη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων», η Φένια Γάλλιου από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), ο Αντώνης Μαράκης από τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Καλοκαιρινού, ο Βάιος Κουκουμτζής από το Metaxa Hospitality Group, ο Δημήτρης Νεφρός από το Hersonissos Group Ηotels, ο Μιχάλης Συντιχάκης από τις Οικογενειακές Φάρμες Συντιχάκη, ο Γιάννης Τσιριγωτάκης από τη Veltia Labs, ο Άκης Κιουπάκης από τη Moredigital, ο Σταύρος Δαματόπουλος από την Guru Advertising, η Βαρβάρα Ταμπακουλάκη και η Παρασκευή Ταμπακουλάκη από την Ergoprolipsis καθώς και στελέχη της Χαλκιαδάκης Α.Ε. Η ενεργή συμμετοχή όλων επιβεβαίωσε ότι η αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική ανάγκη, αλλά και ζήτημα κοινωνικής ευθύνης, οικονομικής βιωσιμότητας και συνεργασίας.

Με σταθερή φιλοσοφία ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής λειτουργίας της, η Χαλκιαδάκης Α.Ε. συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστική αξία για την κοινωνία και τον τόπο.

Το έργο ROSETTA συνεχίζει την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη δημιουργία πρακτικών εργαλείων, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο ROSETTA χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Χρηματοδότησης αρ. 101136427. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες και δεν αντανακλούν απαραίτητα τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της European Research Executive Agency (REA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η REA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτές.

🔗 Μάθετε περισσότερα για το ROSETTA: www.rosetta-project.eu

