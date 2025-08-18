CAFE MELI
Πρόσβαση στη θάλασσα για όλους! – Μια ακόμη δράση συμπερίληψης από τη Χαλκιαδάκης Α.Ε.

18/08/2025
Το καλοκαίρι είναι για όλους. Η χαρά της θάλασσας, το μπάνιο, η δροσιά, η ξεγνοιασιά… δεν πρέπει να γνωρίζουν εμπόδια. Στα Super Markets Χαλκιαδάκης το γνωρίζουμε καλά και, με πράξεις, φροντίζουμε να διασφαλίζουμε ότι όλοι οι συνάνθρωποί μας μπορούν να απολαμβάνουν ισότιμα τις ομορφιές του τόπου μας.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε και τοποθετήσαμε τρεις ξύλινες κατασκευές πρόσβασης σε παραλίες της Κρήτης, προσφέροντας σε άτομα με κινητικές δυσκολίες τη δυνατότητα να απολαμβάνουν με ασφάλεια και άνεση το μπάνιο τους. Παράλληλα, σε κάθε μία από αυτές τις παραλίες διατίθεται και ειδικό αμαξίδιο θαλάσσης, για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση των λουόμενων. Οι νέες ράμπες πρόσβασης βρίσκονται:

  • Μεσαρά (παραλία Κόκκινος Πύργος) : Σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΑμεΑ Γονέων και Φίλων Νότιας Κρήτης «Το Μέλλον» και με την πολύτιμη στήριξη του Προέδρου και Παραολυμπιονίκη Μανώλη Στεφανουδάκη.
  • Ηράκλειο (παραλία Αμμουδάρας): Σε συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου, με τη στήριξη της κ. Χρύσας Λυρώνη, Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουρισμού, και του κ. Γρηγόρη Περισυνάκη, Προέδρου της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Μαλεβιζίου (ΜΑΕΔΗΜ).
  • Ιεράπετρα (Πάνω παραλία): Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες Ιεράπετρας «Γεώργιος Σουργιαδάκης» και τον Δήμο Ιεράπετρας, με τη στήριξη της κ. Μαρίνας Αχλάτη, Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ισότητας Φύλων, και του κ. Μιχάλη Μπαχλιτζανάκη, Αντιδημάρχου Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ουσία και όχι στις εντυπώσεις, η Χαλκιαδάκης Α.Ε. θα συνεχίσει να επεκτείνει το δίκτυο αυτών των υποδομών και σε άλλες παραλίες της Κρήτης.

Για εμάς, η προσβασιμότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη δεν είναι απλές λέξεις. Είναι αξίες που υπηρετούμε καθημερινά, με δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή όλων. Είναι ένα βήμα προς έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα, χωρίς φραγμούς και περιορισμούς.

Γιατί στη Χαλκιαδάκης Α.Ε. η συμπερίληψη και οι ίσες ευκαιρίες δεν είναι απλώς αξίες. Είναι τρόπος ζωής.

