Πάσχα γεμάτο δώρα στα super markets Χαλκιαδάκης!

11€ όφελος με κάθε 120€ αγορών και το πασχαλινό τραπέζι… στρώνεται μόνο του!

7 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Στα super markets Χαλκιαδάκης, φροντίζουμε κάθε αγορά να έχει αξία για όλους, με μια μεγάλη πασχαλινή ενέργεια που επιστρέφει αξία σε κάθε νοικοκυριό.

Από την Κυριακή των Βαΐων 05/04 έως και το Μεγάλο Σάββατο 11/04, με κάθε 120€ αγορών σε μία απόδειξη και με τη χρήση της Xtra Card Χαλκιαδάκης, ο πελάτης κερδίζει αυτόματα 600 πόντους xtras στην κάρτα του, που αντιστοιχούν σε δωροεπιταγή 11€ για τις επόμενες αγορές του.

Οι πόντοι πιστώνονται άμεσα και μπορούν είτε να εξαργυρωθούν στην επόμενη αγορά, αποκτώντας δωροεπιταγή Xtras αξίας 11€, είτε να παραμείνουν στην κάρτα, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότεροι και να φτάσουν τους 1.000 πόντους για δωροεπιταγή 20€. Παράλληλα, για αγορές από 70€ έως 120€, τα super markets Χαλκιαδάκης προσφέρουν δώρο εξάδα ανθρακούχα νερά, για να συνοδεύσουν ιδανικά κάθε πασχαλινό τραπέζι.

Τα πιο εκλεκτά αρνιά και κατσίκια μόνο Κρήτης από τους καλύτερους παραγωγούς

Και αυτό το Πάσχα, επιλέγουμε τα καλύτερα αρνιά και κατσίκια αποκλειστικά από Κρητικούς κτηνοτρόφους. Κάθε προϊόν έχει τη δική του ταυτότητα, ώστε να γνωρίζουμε τον τόπο εκτροφής και τον άνθρωπο πίσω από αυτό.

Γιατί για εμάς, η ποιότητα ξεκινά από τη σχέση εμπιστοσύνης.

Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται έως τη Μεγάλη Τετάρτη σε καταστήματα Χαλκιαδάκης ή ηλεκτρονικά στο xalkiadakis.gr.

Δίπλα σου με πράξεις

Η Χαλκιαδάκης Α.Ε. παραμένει σταθερά δίπλα στην κοινωνία και σε όσους μας έχουν ανάγκη, προχωρώντας και φέτος σε πασχαλινή διανομή τροφίμων σε 20 δομές σε όλη την Κρήτη.

Συνολικά, περισσότεροι από 5.000 συμπολίτες μας ενισχύονται, μέσα από προσφορά 3.109,96 κιλών τροφίμων, στηρίζοντας φορείς, συλλόγους και κοινωνικές δομές σε όλο το νησί.

Γιατί το Πάσχα είναι για όλους.

Το Πάσχα το αληθινό!

Είναι παράδοση, αγάπη και οικογένεια.

Είναι τα έθιμα, οι μυρωδιές, και το τραπέζι που μας φέρνει όλους πιο κοντά, που μαζευόμαστε γύρω του και μοιραζόμαστε στιγμές.

Είναι αυτό που φροντίζουμε κάθε χρόνο να γιορτάζεται σε όλα τα σπίτια!

Με ποιότητα, με φροντίδα και με αξία που επιστρέφει.

Χρόνια πολλά! Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

Super Market Χαλκιαδάκης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 7 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 07/04/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

