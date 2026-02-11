Όταν η πόλη γίνεται ένα… κάνει το μεγαλύτερο event στην Κρήτη

Στις 17 Φεβρουαρίου, η καρδιά της πόλης χτυπά σε ρυθμούς Λατινικής Αμερικής.

Το Latin America Goes to Maistrali δεν είναι απλώς ένα event. Είναι μια ένωση. Είναι μια ιδέα που γίνεται πράξη. Είναι η απόδειξη ότι όταν τα μαγαζιά της πόλης συνεργάζονται, μπορούν να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά σπουδαίο.

Για ένα βράδυ, το Maistrali μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο ταξίδι από την Καραϊβική μέχρι τις Άνδεις. Κάθε μαγαζί αναλαμβάνει μία χώρα και παρουσιάζει 2 signature ποτά, εμπνευσμένα από τον πολιτισμό, τη γεύση και την ψυχή της.

🇨🇺 The Tres – Cuba

🇧🇷 Maistrali – Brazil

🇲🇽 Palazzo – Mexico

🇨🇴 Ayar – Colombia

🇧🇧 Kimzu – Barbados

🇵🇪 Kosa – Peru

🇦🇷 Du Lac – Argentina

🇨🇱 Raval Fighters – Chile

🇪🇨 Bajamar – Ecuador

Εννέα μαγαζιά. Εννέα χώρες. Δεκαοκτώ μοναδικά ποτά.

Και μαζί με αυτά, επιλεγμένες γεύσεις φαγητού που θα συνοδεύουν ιδανικά κάθε cocktail, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία.

Τη μουσική επιμέλεια αναλαμβάνουν οι MIKP & Odysseas Merkouris, φέρνοντας latin beats, afro rhythms και ανεβαστικές μελωδίες που θα κάνουν την πλατεία να χορεύει μέχρι αργά. Ρυθμός, ένταση, πάθος όπως ακριβώς αρμόζει στη Λατινική Αμερική.

Αυτό το event είναι κάτι περισσότερο από ένα party.



Είναι μια συνεργασία που στέλνει μήνυμα:

Όταν η πόλη λειτουργεί σαν μία ομάδα, μπορεί να δημιουργήσει εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια του κάθε μαγαζιού ξεχωριστά.

Στις 17 Φεβρουαρίου δεν διαλέγεις μαγαζί.



Διαλέγεις ήπειρο.

Και τη ζεις σε μία νύχτα.

Latin vibes. United spirit.

Η πόλη γίνεται μία.