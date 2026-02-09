Κρεοπωλείο «Νερατζούλης» – Η καθημερινή σας επιλογή στο κρέας

Φρέσκο κρέας, αγνά υλικά και σπιτικές συνταγές που κάνουν τη διαφορά!

Ανακαλύψτε καθημερινά μια μεγάλη ποικιλία από έτοιμα μαριναρισμένα προϊόντα, ιδανικά για γρήγορο και απολαυστικό μαγείρεμα:

Σε κοτόπουλο: Ρολό κοτόπουλο, κεφτεδάκια, μπιφτέκια, κιμάς από μπούτι φιλέτο, κοτομπουκιές από φρέσκο φιλέτο, σνίτσελ πανέ, φιλετίνια και κοπανάκια Νιτσιώτικα.

Σε χοιρινό: Ρολό χοιρινό λαιμό, πανσέτα ρολό, χοιρινό σνίτσελ πανέ, μπιφτέκια γεμιστά, burger μοσχαρίσια, σουτζουκάκια, κεφτεδάκια, γύρο και σεφταλιές.

Σε αρνί και πρόβατο: Ρολό, σουβλάκι και κεμπάπ με παραδοσιακές γεύσεις.

Και με τυριά, λαχανικά και κιμά της επιλογής σας!

✔️ Όλα τα προϊόντα του Κρεοπωλείου «Νερατζούλης» είναι φρέσκα, προσεκτικά επιλεγμένα και έτοιμα για ψήσιμο.

✔️ Ιδανικά για καθημερινό τραπέζι αλλά και για ξεχωριστές περιστάσεις.

Κάντε την παραγγελία σας 1 μέρα νωρίτερα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Κ. Παλαιολόγου 13, Άγιος Νικόλαος Κρήτης

28410 22142 | 6972 758843