«Museum All You Can Eat», Αγιος Νικόλαος: Μιλάμε με τον επιχειρηματία κο Φίλιππο Πάπα (video)

Ένα πρωτοποριακό food and wine project, που η άφιξή του μας ξάφνιασε ευχάριστα. Με νέα φιλοσοφία και µε πρωτότυπο concept, ο νέος αυτός τρόπος και χώρος φαγητού μας συστήνεται στην πόλη του Αγιου Νικόλαου «Museum Urban All You Can Eat»!!!

Μιλήσαμε με τον επιχειρηματία κο Φίλιππο Πάπα, για την ιδέα, την απόφαση να επενδύσει μέσα σε αντίξοες συνθήκες, και όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας εν δυνάμει πελάτης του εστιατορίου.

Ο κος Πάπας, δραστηριοποιείται και με άλλη μία επιχείρηση TATOO στον Αγιο Νικόλαο, που βρίσκεται στην περιοχή της λίμνης του Αγίου Νικολάου.

Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης, μας εξηγεί για την ιδέα.

Στο δεύτερο μέρος της κουβέντας μας, ο κος Πάπας αναφέρεται στην ποιότητα του φαγητού που προσφέρει το εστιατόριό του. Μας τόνισε ότι όλα τα φαγητά καθώς και τα κρέατα είναι φρέσκα κορυφαίας ποιότητας, με καθημερινές παραλαβές και επιτόπιο έλεγχο από τον σεφ του εστιατορίου.

Στο τρίτο μέρος αναφέρθηκε στις επιλογές του μενού καθώς επίσης και για τα σχέδια της επιχείρησης για τον επόμενο Χειμώνα.

Το MUSEUM είναι Pet Friendly για τους τετράποδους φίλους των πελατών του.

Μία πολύ σημαντική παρατήρηση είναι ότι ο πελάτης έχει την επιλογή ανάμεσα σε μενού δύο ταχυτήτων. Το all you can eat και το κανονικό a la carte μενού που εκεί μπορεί να επιλέξει μεμονωμένα ότι επιθυμεί και πληρώνει αντίστοιχα. Αρα το MUSEUM λειτουργεί και σαν a la carte εστιατόριο αλλά και σαν all you can eat.

Η καινοτόμος ιδέα all you can eat δίνει την δυνατότητα για ένα αξιοπρεπές δείπνο, με απόλυτη ισορροπία στην τιμή και στα χρήματα που θα πληρώσετε, το περιβάλλον είναι μοναδικό, η μουσική διακριτική και μοναδική.

Να υπογραμμίσουμε ότι μπορείτε να κλείσετε τραπέζι, δίνοντας τις επιλογές φαγητού που θέλετε, πόσα άτομα θα συμμετέχουν και την ώρα άφιξης. Οταν φτάσετε όλα θα είναι έτοιμα για εσάς να σερβιριστούν, χωρίς καμμία καθυστέρηση με άψογο σέρβις μέσα σε ένα διακριτικό και φιλικότατο περιβάλλον.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να περιηγηθείτε μέσω της τεχνολογίας, στους χώρους του MUSEUM.

Πρωτοτυπία, στυλ, γεύσεις με ποιοτικές πρώτες ύλες!

Από το πρωί για αρωµατικό καφέ και εξαιρετικό πρωινό, στη συνέχεια για μεσημεριανό, βραδινό αλλά και ποτάκι!

Ιδανικό για ένα business easygoing lunch, αλλά και ένα casual dinner.

Από τις καλύτερες προτάσεις για φαγητό στην πόλη

«Museum Urban All You Can Eat».