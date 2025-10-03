Μαζί μειώνουμε τη σπατάλη τροφίμων

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην κοινωνία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότεροι από 59 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων χάνονται κάθε χρόνο, με το συνολικό ετήσιο κόστος να υπολογίζεται στα 132 δις ευρώ, ενώ πάνω από το μισό, 54% της συνολικής σπατάλης συντελείται στα νοικοκυριά. Στη χώρα μας, η ετήσια σπατάλη ξεπερνά τους 2 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων τροφίμων, την ώρα που το 11,2% του πληθυσμού αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια.

Η Χαλκιαδάκης Α.Ε., με συνέπεια στις αξίες της και όραμα της μια βιώσιμη κοινωνία, υλοποιεί συντονισμένες πρακτικές για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, εστιάζοντας στην αποτροπή της σπατάλης στην πηγή καθώς και στην αναδιανομή και την φιλανθρωπία:

Ειδικά αυτοκόλλητα σε προϊόντα όπως ψάρια, sushi, ψητό κοτόπουλο και έτοιμα γεύματα. Δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα με κοντινή ημερομηνία λήξης σε μειωμένες τιμές, συμβάλλουμε από κοινού στη μείωση της σπατάλης. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Rosetta, ως ο μοναδικός λιανέμπορος στην Ελλάδα, με στόχο τον περιορισμό της σπατάλης λόγω προτύπων εμπορίας. Ολοκληρωμένη διαχείριση κοντόληκτων προϊόντων, με εκπτώσεις προς τους πελάτες αλλά και δωρεές σε κοινωνικές δομές. Συνεργασίες με φιλανθρωπικά ιδρύματα (όπως τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού, Κοινωνικό Παντοπωλείο Χανίων, Ρεθύμνου, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Σκουτελικό Δ. Μοιρών) και πλήθος κοινωνικών φορέων σε όλη την Κρήτη, για τη διάθεση υγιών και ασφαλών προς κατανάλωση, αλλά μη εμπορεύσιμων, προϊόντων σε ευπαθείς ομάδες με κοινωνικά κριτήρια Συνεργασία με την Τράπεζα Τροφίμων Κρήτης, με τακτικές διανομές προϊόντων και παραχώρηση δωρεάν χώρου για την ενίσχυση του έργου της. Σύμφωνα με στοιχεία το 2024 διέθεσε 8.837 κιλά τροφίμων σε 4.862 ωφελούμενους. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σωστή συντήρηση και την ασφάλεια των τροφίμων

Ενεργή συμμετοχή στη Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων, συμβάλλοντας σε δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Με σεβασμό στους ανθρώπους και το περιβάλλον, τα Super Markets Χαλκιαδάκης συνεχίζουν, επενδύοντας σε πολιτικές που μειώνουν τη σπατάλη, να εξασφαλίζουν ποιοτικά προϊόντα για τους πελάτες και προσφέρουν στήριξη στους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.

Η σπατάλη τροφίμων μας αφορά όλους. Με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μπορούμε να κάνουμε τη μεγάλη διαφορά – για το περιβάλλον, για την κοινωνία, για το μέλλον μας.

