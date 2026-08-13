ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET: Ολοκληρωμένες λύσεις επαγγελματικού εξοπλισμού HORECA

Στον χώρο της εστίασης, της φιλοξενίας και του τουρισμού, η καθαριότητα και η σωστή οργάνωση δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι βασικές προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης και, κυρίως, για την εμπειρία που προσφέρει στον πελάτη.

Το ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET, με εμπειρία από το 1993, τώρα αποτελεί έναν ολοκληρωμένο προορισμό για επαγγελματίες του HORECA, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία επαγγελματικού εξοπλισμού, αναλώσιμων και εξειδικευμένων προϊόντων καθαρισμού.

Επαγγελματικός εξοπλισμός HORECA για κάθε ανάγκη

Η κατηγορία HORECA καλύπτει ένα ιδιαίτερα μεγάλο φάσμα αναγκών. Από την κουζίνα και την αίθουσα ενός εστιατορίου μέχρι τα δωμάτια ενός ξενοδοχείου ή ενός καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, κάθε χώρος απαιτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Στο ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET ο επαγγελματίας μπορεί να αναζητήσει λύσεις για:

• Εξοπλισμό καθαρισμού και υγιεινής

Επαγγελματικά εργαλεία καθαρισμού, συστήματα σφουγγαρίσματος, κουβάδες, σφουγγαρίστρες, πανιά, υαλοκαθαριστήρες, βούρτσες, σκούπες, φαράσια και εξειδικευμένα εργαλεία για κάθε επιφάνεια και χώρο.

• Επαγγελματικά χημικά καθαρισμού

Προϊόντα για δάπεδα, επιφάνειες, τζάμια, μπάνια, κουζίνες, ανοξείδωτες επιφάνειες και επαγγελματικό εξοπλισμό, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις για δύσκολους ρύπους και απαιτητικές εφαρμογές.

• Εξοπλισμό επαγγελματικής κουζίνας

Προϊόντα και αναλώσιμα που υποστηρίζουν την καθημερινή λειτουργία της επαγγελματικής κουζίνας, με έμφαση στην υγιεινή, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

• Εξοπλισμό και αναλώσιμα εστίασης

Είδη απαραίτητα για εστιατόρια, καφέ, snack bar, catering, αρτοποιεία και κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της μαζικής εστίασης.

• Είδη για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα

Λύσεις για την καθημερινή καθαριότητα και φροντίδα δωματίων, κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, ώστε το προσωπικό να μπορεί να εργάζεται γρήγορα, αποτελεσματικά και με επαγγελματικά αποτελέσματα.

• Είδη για Airbnb και βραχυχρόνια μίσθωση

Ο εξοπλισμός και τα προϊόντα που χρειάζεται ένα κατάλυμα για την άμεση προετοιμασία του πριν από την άφιξη κάθε επισκέπτη, από την καθαριότητα μέχρι την υγιεινή και την τελική εικόνα του χώρου.

• Μέσα ατομικής προστασίας και είδη υγιεινής

Γάντια, μάσκες, ποδιές και άλλα απαραίτητα είδη για την προστασία του προσωπικού και τη διατήρηση υψηλών επιπέδων υγιεινής στους επαγγελματικούς χώρους.

• Αναλώσιμα επαγγελματικής χρήσης

Χαρτικά, σακούλες απορριμμάτων, αναλώσιμα καθαρισμού και άλλα καθημερινά απαραίτητα προϊόντα που καταναλώνονται συνεχώς σε μια επιχείρηση.

Από το εστιατόριο μέχρι το ξενοδοχείο

Ένα σύγχρονο κατάστημα HORECA χρειάζεται προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Ένα εστιατόριο χρειάζεται αποτελεσματικές λύσεις για την κουζίνα, την αίθουσα και τους βοηθητικούς χώρους. Ένα ξενοδοχείο χρειάζεται διαφορετικές λύσεις για δωμάτια, κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις. Ένα Airbnb χρειάζεται πρακτικότητα, ταχύτητα και άριστο αποτέλεσμα σε κάθε αλλαγή επισκέπτη.

Η σωστή επιλογή εξοπλισμού σημαίνει λιγότερο χρόνο, καλύτερη οργάνωση και υψηλότερο επίπεδο καθαριότητας.

Ποιότητα που ξεκινά από το 1993

Η πολυετής παρουσία του ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET στην αγορά αποτελεί εγγύηση εμπειρίας και γνώσης των αναγκών του επαγγελματία.

Από το 1993 μέχρι σήμερα, η επιχείρηση επιλέγει προϊόντα που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επαγγελματικής καθημερινότητας, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τη σχέση αξίας–τιμής.

Και επειδή οι ανάγκες δεν είναι ίδιες για κάθε επιχείρηση, η μεγάλη γκάμα προϊόντων δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία να επιλέξει αυτό που πραγματικά χρειάζεται.

Χονδρική και λιανική

Το ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET εξυπηρετεί τόσο επαγγελματίες όσο και ιδιώτες, με πωλήσεις χονδρικής και λιανικής.

Είτε πρόκειται για μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα είτε για ένα μικρό café, ένα εστιατόριο, ένα Airbnb ή ένα νοικοκυριό, στόχος είναι ένας:

Να υπάρχει το σωστό προϊόν, τη σωστή στιγμή, για τη σωστή ανάγκη.

ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET

Επαγγελματικός εξοπλισμός HORECA – Προϊόντα καθαρισμού – Είδη υγιεινής – Αναλώσιμα

📍 Κωνσταντίνου Καραμανλή 38

📞 Τηλέφωνο παραγγελιών: 28410 23927

ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET

Από το 1993, προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα για επαγγελματίες και ιδιώτες.