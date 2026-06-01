«ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET» – Η καθαριότητα και ο επαγγελματικός εξοπλισμός από το 1993

1 Ιουνίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/06/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Όταν η ποιότητα, η αξιοπιστία και η επαγγελματική εξυπηρέτηση αποτελούν προτεραιότητα, η επιλογή είναι μία: ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET.

Με παρουσία στην αγορά από το 1993, η επιχείρηση έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη επαγγελματιών και ιδιωτών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού και εξοπλισμού για κάθε ανάγκη.

Εξειδικευμένος εξοπλισμός HORECA

Το ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET διαθέτει μεγάλη γκάμα επαγγελματικού εξοπλισμού για:

✔ Καταστήματα εστίασης
✔ Ξενοδοχειακές μονάδες
✔ Καταλύματα Airbnb και βραχυχρόνιας μίσθωσης
✔ Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους

Παράλληλα, προσφέρει ποιοτικές επιλογές και για το σπίτι, καλύπτοντας τις ανάγκες του σύγχρονου νοικοκυριού.

Κορυφαία προϊόντα καθαρισμού

Στα ράφια του θα βρείτε επαγγελματικά προϊόντα καθαρισμού υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένα για άριστα αποτελέσματα, οικονομία στη χρήση και μέγιστη υγιεινή.

Η πολυετής εμπειρία της επιχείρησης εγγυάται προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επαγγελματιών αλλά και των ιδιωτών καταναλωτών.

Χονδρική και Λιανική Πώληση

Είτε είστε επαγγελματίας που αναζητά αξιόπιστο συνεργάτη είτε ιδιώτης που θέλει ποιοτικές λύσεις καθαρισμού και εξοπλισμού, το ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET προσφέρει ανταγωνιστικές επιλογές και άμεση εξυπηρέτηση.

Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Καραμανλή 38
Τηλέφωνο Παραγγελιών: 28410 23927
Web: https://www.makrakiscmpe.gr
Instagram: https://www.instagram.com/makrakis_clean_market
Facebook: https://www.facebook.com/MakrakisCleanMarket

ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET – Περισσότερα από 30 χρόνια δίπλα σε επαγγελματίες και νοικοκυριά, με προϊόντα και λύσεις που κάνουν τη διαφορά στην καθαριότητα και τον εξοπλισμό.

