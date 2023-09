Κορυφαία διάκριση για τα Super Market Χαλκιαδάκης!

Send an email

Μια ακόμα διάκριση, κορυφαία στον χώρο της και με ιδιαίτερη σημασία, ήρθε για την Κρητική εταιρεία Χαλκιαδάκης Α.Ε..

Πρόκειται για την βράβευση της εταιρείας με δύο βραβεία, ενός χρυσού και ενός χάλκινου στα Supermarket Awards 2023. Μια βράβευση που δεν είναι σημαντική μόνο για τα ίδια τα βραβεία, αλλά κυρίως για τον λόγο που αναγνωρίζεται σε πρώτη θέση η κρητική αλυσίδα super market, την φροντίδα για τους εργαζομένους της!

Δύο νέα βραβεία απέσπασαν λοιπόν τα πολυβραβευμένα SM Χαλκιαδάκης για το 2023 και συγκεκριμένα το GOLD Award στην κατηγορία “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” και το BRONZE Award για την κατηγορία “Πρότυπο Κατάστημα”! Τα βραβεία παρέλαβαν για την Χαλκιαδάκης Α.Ε. ο Γιώργος Κουζούκας, από την Διεύθυνση Μελετών και Αειφορίας, ο Νίκος Παπαδαντωνάκης από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και ο Μιχάλης Τζαγκαράκης από τη Διεύθυνση Marketing.

Πιο συγκεκριμένα, τα SM Χαλκιαδάκης κέρδισαν επάξια το χρυσό βραβείο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της μεγαλύτερης εταιρικής οικογένειας της Κρήτης με τα πάνω από 1.600 μέλη. Χαρακτηριστικά επιτεύγματα αποτελούν:

η Ακαδημία Χαλκιαδάκης, που με έξι αίθουσες διδασκαλίας σε όλη την Κρήτη παρήγαγε 3.250 ώρες εκπαίδευσης για 953 εργαζομένους, σε 20 διαφορετικά σεμινάρια για το 2022! Ενώ ήδη, το 1ο εξάμηνο του 2023 έχουν εκπαιδευτεί 795 εργαζόμενοι, με συνολικά 3.594 ώρες εκπαίδευσης αλλά και 132 ώρες συναντήσεων ανάπτυξης στελεχών.

η πρωτοβουλία της Ακαδημίας “Μαζί φτιάχνουμε έναν πιο Χαρούμενο κόσμο” με στόχο την προσωπική εξέλιξη, αυτοβελτίωση και ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων της εταιρείας. Με προγράμματα όπως Πρώτες βοήθειες (σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό), Σχολή Γονέων, Διαχείρισης Άγχους, Ενάντια στην Κακοποίηση, Ίσες Ευκαιρίες για Όλους (για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ) και Οδικής Ασφάλειας, παρέχει πολύπλευρη στήριξη στους εργαζομένους, σε θέματα βελτίωσης των όρων της εργασίας, της κοινωνικής ζωής, καταπολέμησης και αντιμετώπισης της κακοποίησης και επαύξησης της κοινωνικής συνειδητότητας απέναντι στις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού.

Οι κορυφαίες επιδόσεις στον τομέα ικανοποίησης του προσωπικού τεκμηριώνονται και από τα αποτελέσματα επιστημονικών μετρήσεων στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, από το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., το Cass Business School του City University of London και το ESCP Europe.

Παράλληλα, σημαντική είναι και η επιτυχία του χάλκινου βραβείου στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία για το πρότυπο κατάστημα, με το νέο, “πράσινο” κατάστημα maX Χαλκιαδάκης στις Πατέλες Ηρακλείου (Εμμ. Μπαντουβά & Ξυλούρη), ένα υπερσύγχρονο πολυχώρο αγορών έκτασης 1.250τμ. Είναι ένα πρότυπο κατάστημα ενεργειακής κλάσης Α+, με πολλές καινοτομίες προς την κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος και φιλικό προς το περιβάλλον. Με αντίληψη all in one στάσης, με άνετο parking (55 θέσεις στάθμευσης και 4 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων), μεγάλη ποικιλία προϊόντων για εύκολες αγορές και ψηφιακή σήμανση. Ένα κατάστημα που απασχολεί 40 εργαζομένους, προσφέρει ίσες δυνατότητες προσβασιμότητας σε όλους και συνδέεται με την τοπική κοινωνία μέσα από δράσεις για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Τα κρητικά Supermarkets Χαλκιαδάκης βρίσκονται σταθερά στην πρώτη θέση της προτίμησης των καταναλωτών και των εργαζομένων, κάνοντας αποδεδειγμένα την οικογενειακή επιχείρηση μια μεγάλη εταιρική οικογένεια, αλλά και μια ακόμα πολύ μεγαλύτερη κοινότητα εμπιστοσύνης με τους πελάτες που γνωρίζουν και εμπιστεύονται την ποιότητα και την αξιοπιστία Χαλκιαδάκης!

Λίγα λόγια για τα βραβεία

Ηχηρό «παρών» έδωσε ο κλάδος των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών τους στη φετινή απονομή των Supermarket Awards 2023, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, στο Sofitel Athens Airport. Εκπρόσωποι εταιρειών, θεσμικών φορέων και ακαδημαϊκοί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις ομάδες που υλοποίησαν, τον τελευταίο χρόνο, τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες. Ο συγκεκριμένος θεσμός έκλεισε 12 χρόνια και έχει εδραιωθεί ως η ετήσια συνάντηση του κλάδου του λιανεμπορίου καθώς δίνει την ευκαιρία να παρουσιαστούν εφαρμοσμένες και επιτυχημένες πρακτικές που απαντούν στις συνθήκες της αγοράς και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Τα βραβεία προέκυψαν μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την επιτροπή αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν 20 εκπρόσωποι των σημαντικότερων φορέων του κλάδου, ακαδημαϊκοί και ειδικοί αναλυτές. Διοργανώνονται από την Boussias Events με την επιστημονική συνεργασία του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, καθώς και των εξής φορέων: ΣΕΒΤ, ΕΒΕΑ, ΕΣΕΕ, ΙΕΛΚΑ, ΣΒΕ, ΣΕΛΠΕ, GRECA.

Επισκεφτείτε το site των βραβείων http://www.supermarketawards.gr προκειμένου να δείτε τους νικητές, τις φωτογραφίες και το video της τελετής, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον θεσμό.

Για να δείτε αναλυτικά τα νέα των super markets Χαλκιαδάκης, μπορείτε να επισκεφτείτε το παρακάτω link: https://www.xalkiadakis.gr/el/nea