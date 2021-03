King Eight | Κοντά σας και τα απογεύματα!

Το King Eight πλέον είναι κοντά σας και τα απογεύματα για να σας προσφέρει τον καφέ σας ΠΑΝΤΟΥ.

Το King Eight λειτουργεί καθημερινά με delivery και take away από τις 06:30 το πρωί έως τις 20:30 το βράδυ και μέσω efood.

Απολαύστε έναν μοναδικό και γευστικό καφέ στο σπίτι σας, στην δουλειά σας ή και ακόμα με take away καθώς κάνετε το καθιερωμένο σας περπάτημα κάθε απόγευμα από την οδό Ακτή Ατλαντίδος 11.

Καλέστε στο 28410-22419, πρώτα όμως ρίξτε μια ματιά στο delivery menou του King Eight