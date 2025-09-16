Ηλίας Σφυράκης – Δημήτρης Τζένιος | Εργολαβίες Οικοδομών & Ανακαινίσεις
Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στον χώρο των οικοδομικών εργασιών και των ανακαινίσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε τύπο κτιρίου – κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και πολυκατοικίες.
Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο συνεργείο, αναλαμβάνουμε:
-
Γενικές οικοδομικές εργασίες (χτισίματα, σοβατίσματα, επιχρίσματα, μονώσεις)
-
Εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινίσεις
-
Ελαιοχρωματισμούς – διακοσμητικές τεχνοτροπίες
-
Πλακάκια – δάπεδα – ξηρά δόμηση
-
Υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εργασίες
-
Θερμομόνωση & ενεργειακή αναβάθμιση χώρων
Στόχος μας είναι η ποιότητα κατασκευής, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και η άριστη εξυπηρέτηση. Κάθε έργο αντιμετωπίζεται με επαγγελματισμό και σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ξεπερνά τις προσδοκίες.
Εμπιστευθείτε μας για την επόμενη κατασκευή ή ανακαίνισή σας και δημιουργήστε μαζί μας τον χώρο που ονειρεύεστε!
Ηλίας Σφυράκης – Δημήτρης Τζένιος | Εργολαβίες Οικοδομών & Ανακαινίσεις
Αγιος Νικόλαος, Κρήτη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947 936772
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram