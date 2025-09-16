CAFE MELI
Ηλίας Σφυράκης – Δημήτρης Τζένιος | Εργολαβίες Οικοδομών & Ανακαινίσεις

16/09/2025
Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στον χώρο των οικοδομικών εργασιών και των ανακαινίσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε τύπο κτιρίου – κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και πολυκατοικίες.

Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο συνεργείο, αναλαμβάνουμε:

  • Γενικές οικοδομικές εργασίες (χτισίματα, σοβατίσματα, επιχρίσματα, μονώσεις)

  • Εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινίσεις

  • Ελαιοχρωματισμούς – διακοσμητικές τεχνοτροπίες

  • Πλακάκια – δάπεδα – ξηρά δόμηση

  • Υδραυλικές & ηλεκτρολογικές εργασίες

  • Θερμομόνωση & ενεργειακή αναβάθμιση χώρων

Στόχος μας είναι η ποιότητα κατασκευής, η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και η άριστη εξυπηρέτηση. Κάθε έργο αντιμετωπίζεται με επαγγελματισμό και σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ξεπερνά τις προσδοκίες.

Εμπιστευθείτε μας για την επόμενη κατασκευή ή ανακαίνισή σας και δημιουργήστε μαζί μας τον χώρο που ονειρεύεστε!

Ηλίας Σφυράκης – Δημήτρης Τζένιος | Εργολαβίες Οικοδομών & Ανακαινίσεις

Αγιος Νικόλαος, Κρήτη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947 936772

