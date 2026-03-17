Τη σημασία της διεκδικητικότητας ως βασικής δεξιότητας για την προσωπική ανάπτυξη και την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων ανέδειξε η εκδήλωση συζήτησης και λόγου , με θέμα «Η Διεκδίκηση ως Δεξιότητα Ζωής», η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 .

Την εκδήλωση το Jo in the Future , Business Consulting and Mentoring , με την ευγενική υποστήριξη του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου . Η συμμετοχή ήταν δυναμική , με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την ενδυνάμωση, την αυτογνωσία και την ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος γύρω από τον ρόλο της διεκδικητικότητας στην καθημερινή ζωή, τόσο στο προσωπικό όσο και στο επαγγελματικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της υγιούς έκφρασης αναγκών και ορίων, καθώς και στη σύνδεση της διεκδίκησης με την αυτοπεποίθηση και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Στο πάνελ της συζήτησης συμμετείχαν :

Κυρία Ιωάννα Σαραντοπούλου PHDc, Σύμβουλος Επιχειρήσεων , Μέντορας, και ιδρύτρια του Jo in the Future η οποία συντόνισε και την συζήτηση

Κυρία Παρούλα Κουτσάκη , Οδοντίατρος , Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου

Κυρία Καλλιόπη – Ιωάννα Μαστοράκη , Αρχιτέκτονας Μηχανικός MSc – Ελεύθερη Επαγγελματίας – Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στην Προστασία Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς

Κυρία Ιωάννα Κρητσωτάκη Δρακωνάκη, Θεολόγος , υπάλληλος δημοσίων σχέσεων , πιστοποιημένη εκπαιδευτικός στη Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική εκπαίδευση . Master στο ΕΚΠΑ στη Σχολική Θρησκευτική αγωγή και εκπαίδευση

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και προσωπικές εμπειρίες, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ανοιχτού και δημιουργικού κλίματος συζήτησης. Μέσα από σκέψεις και εμπειρίες σχετικά με την καλλιέργεια της διεκδικητικότητας ως δεξιότητας που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την αυτογνωσία, την υπευθυνότητα και τη συνειδητή επικοινωνία. Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής που ενισχύουν την προσωπική ενδυνάμωση και συμβάλλουν στη δημιουργία πιο ισορροπημένων και υγιών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής.