Γρηγόρης: Σε κερνάμε καφέ για …να μας θυμάστε όλη μέρα!

Για να πάει η μέρα σας καλά εις διπλούν!!!
Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ μπορεί και κάνει 1+1 Δώρο!
Ένας καφές για σένα – ένας κερασμένος για την παρέα!
Διπλή απόλαυση, μισή τιμή μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου.
Πίνεις έναν, παίρνεις άλλον έναν εντελώς δωρεάν!
Γιατί Ο καφές θέλει παρέα!

Με κάθε καφέ, άλλος ένας κερασμένος από εμάς.
Η αγαπημένη σου στιγμή – τώρα εις διπλούν! – Μία κίνηση, δύο χαμόγελα

Γιατί ο καφές είναι καλύτερος με παρέα!

Εως τις 21 Σεπτεμβρίου, με κάθε καφέ που αγοράζεις, σου χαρίζουμε άλλον έναν εντελώς δωρεάν.

Φέρε έναν φίλο, μοιραστείτε την αγαπημένη σας γεύση και απολαύστε τη στιγμή εις διπλούν!
Μην το σκέφτεσαι – η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρόνο.

To Gregory’s e-order app του Γρηγόρη είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να παραγγείλεις online – με delivery ή takeaway – φαγητό, καφέ ή οποιοδήποτε άλλο ρόφημα θέλεις! Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το κατεβάσεις στο κινητό σου. Διαθέσιμο για συσκευές με IOS και Android.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ e-order screenshots

ΓΡΗΓΟΡΗΣ – Αγιος Νικόλαος, Ανδρέα Παπανδρέου 19
Διάρκεια προσφοράς: 8/9/2025 – 21/9/2025

Η καθημερινή σου απόλαυση, τώρα εις διπλούν!

