Φέτος τα δώρα σε πάνε αλλού!

Τα Super Markets Χαλκιαδάκης υποδέχονται τη φετινή εορταστική περίοδο με μια μεγάλη Χριστουγεννιάτικη κλήρωση, που χαρίζει στους πελάτες 26 εντυπωσιακά δώρα και μετατρέπει τις αγορές τους σε μια γιορτινή εμπειρία που… «τους πάει αλλού». Οι εκπλήξεις της χρονιάς είναι μεγαλύτερες από ποτέ, με δώρα που ταξιδεύουν, αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και δίνουν χρώμα στις γιορτές.

Τα 26 μεγάλα δώρα

✈️ x1 Ταξίδι για 2 άτομα στη Νέα Υόρκη

Το κορυφαίο δώρο της φετινής κλήρωσης είναι ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για τη Νέα Υόρκη για δύο άτομα με απευθείας πτήσεις Emirates, για 6 ως 9 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*, με οργανωμένες ξεναγήσεις με καθημερινό ξεναγό και κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερίας, ενώ το πακέτο συμπεριλαμβάνει επίσης και τα αεροπορικά εισιτήρια καθώς και τους φόρους από Ηράκλειο. Δείτε αναλυτικά για το ταξίδι εδώ.

x5 iPhone 17

Για μια νέα χρονιά με το πιο hot κινητό τηλέφωνο της αγοράς

x5 Dyson V8 Advanced Stick Σκούπες

Για καθαριότητα νέας γενιάς, με υψηλή απόδοση και άνεση στη χρήση.

x5 Sony PlayStation 5 Slim Digital

Για ψυχαγωγία, παιχνίδια και πολλή διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους.

x10 Τηλεοράσεις LG LED 55’’

Για κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι, σε μεγάλη οθόνη και υψηλή ποιότητα εικόνας.

________________________________________

Πώς συμμετέχετε

Η συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση γίνεται με τη χρήση της Xtra Card Χαλκιαδάκης.

Με κάθε 26€ αγορών κερδίζετε 1 συμμετοχή (52€ = 2 συμμετοχές, 78€ = 3 συμμετοχές κ.ο.κ.)

Συμμετέχουν όλα τα προϊόντα από όλα τα brands.

Εξαιρούνται: αγορές χονδρικής, προπληρωμένες κάρτες, αεροχρόνος και καπνικά προϊόντα.

________________________________________

️ Διάρκεια Κλήρωσης & Ανακοίνωση Νικητών

Διάρκεια Κλήρωσης: 21/11/2025 – 28/12/2025

Ανακοίνωση Νικητών: 30/12/2025

________________________________________

✨ Οι γιορτές…αλλιώς

Οι αγορές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλα τα φυσικά καταστήματα των Super Markets Χαλκιαδάκης, αλλά και ηλεκτρονικά στο xalkiadakis.gr .

Φέτος, η τύχη φοράει κόκκινο και…σε πάει αλλού.

Υποδεχόμαστε το ’26 με 26 ξεχωριστά δώρα!

Καλή τύχη και καλές γιορτές! ✨