CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
AGORA

Φέτος τα δώρα σε πάνε αλλού!

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Τα Super Markets Χαλκιαδάκης υποδέχονται τη φετινή εορταστική περίοδο με μια μεγάλη Χριστουγεννιάτικη κλήρωση, που χαρίζει στους πελάτες 26 εντυπωσιακά δώρα και μετατρέπει τις αγορές τους σε μια γιορτινή εμπειρία που… «τους πάει αλλού». Οι εκπλήξεις της χρονιάς είναι μεγαλύτερες από ποτέ, με δώρα που ταξιδεύουν, αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και δίνουν χρώμα στις γιορτές.

Τα 26 μεγάλα δώρα

ΧΡΥΣΟΣ

✈️ x1 Ταξίδι για 2 άτομα στη Νέα Υόρκη

Το κορυφαίο δώρο της φετινής κλήρωσης είναι ένα πλήρες ταξιδιωτικό πακέτο για τη Νέα Υόρκη για δύο άτομα με απευθείας πτήσεις Emirates, για 6 ως 9 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4*, με οργανωμένες ξεναγήσεις με καθημερινό ξεναγό και κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερίας, ενώ το πακέτο συμπεριλαμβάνει επίσης και τα αεροπορικά εισιτήρια καθώς και τους φόρους από Ηράκλειο. Δείτε αναλυτικά για το ταξίδι εδώ.

NOVA

x5 iPhone 17

Για μια νέα χρονιά με το πιο hot κινητό τηλέφωνο της αγοράς

x5 Dyson V8 Advanced Stick Σκούπες

Για καθαριότητα νέας γενιάς, με υψηλή απόδοση και άνεση στη χρήση.

x5 Sony PlayStation 5 Slim Digital

Για ψυχαγωγία, παιχνίδια και πολλή διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους.

x10 Τηλεοράσεις LG LED 55’’

Για κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι, σε μεγάλη οθόνη και υψηλή ποιότητα εικόνας.

________________________________________

Πώς συμμετέχετε

Η συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη Κλήρωση γίνεται με τη χρήση της Xtra Card Χαλκιαδάκης.

Με κάθε 26€ αγορών κερδίζετε 1 συμμετοχή (52€ = 2 συμμετοχές, 78€ = 3 συμμετοχές κ.ο.κ.)

Συμμετέχουν όλα τα προϊόντα από όλα τα brands.

Εξαιρούνται: αγορές χονδρικής, προπληρωμένες κάρτες, αεροχρόνος και καπνικά προϊόντα.

________________________________________

Διάρκεια Κλήρωσης & Ανακοίνωση Νικητών

Διάρκεια Κλήρωσης: 21/11/2025 – 28/12/2025

Ανακοίνωση Νικητών: 30/12/2025

________________________________________

Οι γιορτές…αλλιώς

Οι αγορές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλα τα φυσικά καταστήματα των Super Markets Χαλκιαδάκης, αλλά και ηλεκτρονικά στο xalkiadakis.gr .

Φέτος, η τύχη φοράει κόκκινο και…σε πάει αλλού.

Υποδεχόμαστε το ’26 με 26 ξεχωριστά δώρα!

Καλή τύχη και καλές γιορτές!

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

IN & OUT: Χριστουγεννιάτικη έμπνευση για κάθε χώρο – Δημιουργούμε το σκηνικό των Χριστουγέννων σας

12/11/2025

Focaccia από τον «Γρηγόρη» – Γεύση και ποιότητα με ανεκτίμητη αξία

05/11/2025

Γρηγόρης: Σε κερνάμε καφέ για …να μας θυμάστε όλη μέρα! – 1+1 ΔΩΡΟ !!! έως το τέλος του χρόνου

25/10/2025

MOSS Holistic Medicines – Ευεξία, χαλάρωση και απόλυτη εμπειρία

23/10/2025

Μαζί μειώνουμε τη σπατάλη τροφίμων

03/10/2025

Διεθνής διάκριση για την Κρήτη και την Odd Frame: Βραβείο στο Food Film Menu 2025

02/10/2025

Στον Γρηγόρη, η απόλαυση είναι καθημερινή υπόθεση

01/10/2025

Ηλίας Σφυράκης – Δημήτρης Τζένιος | Εργολαβίες Οικοδομών & Ανακαινίσεις

16/09/2025

Επιστροφή στα παραδοσιακά γλέντια μετά από καιρό στις Επάνω Πινές!

07/09/2025

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Προσιτό κόστος φοίτησης, κορυφαία ποιότητα σπουδών

01/09/2025
Back to top button