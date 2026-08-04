CAFE MELI
Europlan

ΓΡΗΓΟΡΗΣ
NOVA
AGORA

Elounda Beach Party 2026: Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο beach party της Κρήτης ξεκίνησε

Την Κυριακή 16 Αυγούστου, η κεντρική παραλία της Ελούντας φιλοξενεί για 19η χρονιά το Elounda Beach Party, με τους Odysseas Merkouris, MIKP και Benny Romeo να δίνουν τον ρυθμό σε μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κρήτης.

Photo of Stream+ Stream+ Send an email 4 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
elounda beach party
Palermo TECH HUB
Cosmos

Το καλοκαίρι στην Κρήτη έχει πολλά σημεία αναφοράς. Ένα από αυτά είναι, χωρίς αμφιβολία, το Elounda Beach Party, το οποίο επιστρέφει την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 στην κεντρική παραλία της Ελούντας, γιορτάζοντας 19 χρόνια γεμάτα μουσική, ενέργεια και αξέχαστες στιγμές.

ΧΡΥΣΟΣ

Από το 2007 μέχρι σήμερα, το Elounda Beach Party έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς θεσμούς του Λασιθίου, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Κρήτη αλλά και τουρίστες που επιλέγουν την Ελούντα για τις διακοπές τους. Με φόντο τη θάλασσα, δυνατή μουσική, εντυπωσιακό φωτισμό και μοναδική ατμόσφαιρα, η παραλία μεταμορφώνεται σε ένα ανοιχτό dance floor μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

SUNSTOP

Ένα δυνατό lineup για μια ξεχωριστή βραδιά

Η φετινή διοργάνωση υπόσχεται μία ακόμη εκρηκτική εμπειρία, με τρεις DJs που θα αναλάβουν να κρατήσουν το κοινό σε συνεχή κίνηση:

MARIS

Odysseas Merkouris
MIKP
Benny Romeo

Με διαφορετικά μουσικά στοιχεία αλλά κοινό παρονομαστή την ενέργεια και τον παλμό της dance μουσικής, οι τρεις καλλιτέχνες συνθέτουν ένα πρόγραμμα που θα ανεβάσει τη διάθεση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο set.

Κάτι περισσότερο από ένα beach party

Το Elounda Beach Party δεν είναι απλώς μία μουσική εκδήλωση. Είναι μια εμπειρία που έχει συνδεθεί με το ελληνικό καλοκαίρι, τις διακοπές, τις παρέες και τις στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Κάθε χρόνο άνθρωποι όλων των ηλικιών δίνουν ραντεβού στην παραλία της Ελούντας για να ζήσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και θετική ενέργεια, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις δίπλα στη θάλασσα.

Ραντεβού στις 16 Αυγούστου

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.

Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 – Main Beach of Elounda

Η παραλία θα γεμίσει ξανά μουσική, φώτα και χιλιάδες ανθρώπους που θα γίνουν μέρος της ιστορίας ενός θεσμού που συνεχίζει να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο.

19 χρόνια Elounda Beach Party.
One beach. One night. Countless memories.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Stream+ Stream+ Send an email 4 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Stream+

Stream+

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

Σχετικά άρθρα

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

24 Ιουλίου 2026
pricefox services 2026

Έρευνα Pricefox: Πόσο κοστίζει το κλιματιστικό στην λειτουργία του κρύου;

21 Ιουλίου 2026
sitisis 700x400

SITISIS: Κάθε πιάτο έχει τη δική του ιστορία. Και κάθε ιστορία ξεκινά από την ποιότητα.

20 Ιουλίου 2026
xalkiadakis leadership

Χαλκιαδάκης: Το μέλλον του λιανεμπορίου στο επίκεντρο του 2ου Leadership Forum

20 Ιουλίου 2026
melissa arthro

Το Παγωκόκ είναι στο ζαχαροπλαστείο «Melissa»!

8 Ιουλίου 2026
boat skafos

Ανανεώστε την ταπετσαρία του σκάφους σας στην «Τεντοτεχνική SUNSTOP Ανδρέας Αποστολάκης»

7 Ιουλίου 2026
xalkiadakis mundial 700

Στα Super Market Χαλκιαδάκης και στο Mundial ξέρεις ποιος θα κερδίσει; Εσύ!

7 Ιουλίου 2026
gregorys smiles2

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Μοιράζει «Χαμόγελα» με απίστευτες προσφορές και προνόμια

5 Ιουλίου 2026
xalkiadakis proudly

Χαλκιαδάκης: Με υπερηφάνεια για τον τόπο μας – Με σεβασμό στους ανθρώπους του

3 Ιουλίου 2026
indtegrate

Μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων – Το πράσινο υδρογόνο μπαίνει δυναμικά στη βιομηχανία της Ευρώπης

30 Ιουνίου 2026
ELOUNDA PASS
Back to top button