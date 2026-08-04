Elounda Beach Party 2026: Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο beach party της Κρήτης ξεκίνησε

Το καλοκαίρι στην Κρήτη έχει πολλά σημεία αναφοράς. Ένα από αυτά είναι, χωρίς αμφιβολία, το Elounda Beach Party, το οποίο επιστρέφει την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 στην κεντρική παραλία της Ελούντας, γιορτάζοντας 19 χρόνια γεμάτα μουσική, ενέργεια και αξέχαστες στιγμές.

Από το 2007 μέχρι σήμερα, το Elounda Beach Party έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς θεσμούς του Λασιθίου, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Κρήτη αλλά και τουρίστες που επιλέγουν την Ελούντα για τις διακοπές τους. Με φόντο τη θάλασσα, δυνατή μουσική, εντυπωσιακό φωτισμό και μοναδική ατμόσφαιρα, η παραλία μεταμορφώνεται σε ένα ανοιχτό dance floor μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ένα δυνατό lineup για μια ξεχωριστή βραδιά

Η φετινή διοργάνωση υπόσχεται μία ακόμη εκρηκτική εμπειρία, με τρεις DJs που θα αναλάβουν να κρατήσουν το κοινό σε συνεχή κίνηση:

Odysseas Merkouris

MIKP

Benny Romeo

Με διαφορετικά μουσικά στοιχεία αλλά κοινό παρονομαστή την ενέργεια και τον παλμό της dance μουσικής, οι τρεις καλλιτέχνες συνθέτουν ένα πρόγραμμα που θα ανεβάσει τη διάθεση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο set.

Κάτι περισσότερο από ένα beach party

Το Elounda Beach Party δεν είναι απλώς μία μουσική εκδήλωση. Είναι μια εμπειρία που έχει συνδεθεί με το ελληνικό καλοκαίρι, τις διακοπές, τις παρέες και τις στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Κάθε χρόνο άνθρωποι όλων των ηλικιών δίνουν ραντεβού στην παραλία της Ελούντας για να ζήσουν μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και θετική ενέργεια, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις δίπλα στη θάλασσα.

Ραντεβού στις 16 Αυγούστου

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει.

Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 – Main Beach of Elounda

Η παραλία θα γεμίσει ξανά μουσική, φώτα και χιλιάδες ανθρώπους που θα γίνουν μέρος της ιστορίας ενός θεσμού που συνεχίζει να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο.

19 χρόνια Elounda Beach Party.

One beach. One night. Countless memories.