CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
AGORA

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Προσιτό κόστος φοίτησης, κορυφαία ποιότητα σπουδών

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την αδειοδότηση μη κρατικών πανεπιστημίων και κάνουν αναφορά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι το Ίδρυμα, ως δημόσιο πανεπιστήμιο, παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην αποστολή του: να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου με προσιτό κόστος για όλους.

Το κόστος φοίτησης στο ΕΑΠ είναι σημαντικά χαμηλότερο από το ποσό που έχει κυκλοφορήσει σε μερίδα του τύπου. Συγκεκριμένα το ποσό των 6.600€ αφορά στο συνολικό κόστος φοίτησης σε προπτυχιακά προγράμματα και όχι στο ετήσιο κόστος τους, όπως λανθασμένα αναφέρθηκε.

ΧΡΥΣΟΣ

Συγκεκριμένα:

  • Για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, το ετήσιο κόστος κυμαίνεται από 1.650€ έως 2.400€
  • Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, το ετήσιο κόστος κυμαίνεται από 1.500€ έως 3.240€
Ετήσιο Κόστος Συνολικό Κόστος
Προπτυχιακά Προγράμματα Από 1.650€ έως 2.400€ Από 6.600€ έως 8.750€
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Από 1.500€ έως 3.240€ Από 3.000€ έως 5.400€

Τα παραπάνω ποσά αφορούν πλήρη φοίτηση στην οποία οι φοιτητές/ριες επιλέγουν τον ανώτερο αριθμό Θεματικών Ενοτήτων ανά έτος/εξάμηνο. Το ΕΑΠ όμως προσφέρει ευελιξία στις σπουδές, πράγμα που σημαίνει ότι ένας/μια φοιτητής/ρια έχει δυνατότητα να διαμορφώσει το ρυθμό των σπουδών του/της επιλέγοντας λιγότερες Θεματικές Ενότητες ανά έτος/εξάμηνο.

NOVA

Για το σύνολο του κόστους που επιβαρύνονται οι φοιτήτριες, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, το ΕΑΠ προσφέρει υποτροφίες κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, διευκολύνσεις στον τρόπο εξόφλησης και δυνατότητα εξόφλησης με δόσεις, ώστε να διασφαλίζεται στον υψηλότερο δυνατό βαθμό η προσβασιμότητα στις σπουδές.

Παράλληλα, η κορυφαία ποιότητα σπουδών του ΕΑΠ εξασφαλίζεται μέσα από:

  • τη συνεργασία με ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλών προδιαγραφών,
  • την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και
  • την πολυετή εμπειρία του Ιδρύματος, που εδώ και 25 χρόνια αποτελεί θεσμό αναφοράς στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα.

«Σε μια εποχή όπου το κόστος σπουδών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για χιλιάδες οικογένειες, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καταφέρνει να παραμένει οικονομικά προσιτό και ταυτόχρονα να προσφέρει προγράμματα σπουδών υψηλού κύρους και ακαδημαϊκής αξίας. Στόχος μας είναι να διατηρούμε ανοιχτούς τους δρόμους της γνώσης, δίνοντας σε κάθε φοιτήτρια και φοιτητή τη δυνατότητα να σπουδάσει και να αναπτυχθεί προσωπικά και επαγγελματικά.»

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

«Γρηγόρης»: Μεταδίδει το χαμόγελο σε όλο το κόσμο με τον καφέ, τις γεύσεις και τη φιλοξενία του

26/08/2025

Πρόσβαση στη θάλασσα για όλους! – Μια ακόμη δράση συμπερίληψης από τη Χαλκιαδάκης Α.Ε.

18/08/2025

Φρεσκάδα & γεύση… στο λεπτό! – Πεινάς; Στον ΓΡΗΓΟΡΗ σε έχουμε …φρέσκο, …γευστικό και …έτοιμο

11/08/2025

Αγιασμός και Φεστιβάλ Παγωτού στον Νέο Χώρο του «ΜΗΛΟ Pastry & Bakery» στη Νεάπολη

11/08/2025

REBEL & ROSE – Η νέα άφιξη στο «yiannis-jewellery» που θα σας ξετρελάνει!

10/08/2025

Νεάπολη: «Φεστιβάλ Παγωτού» με πολλές εκπλήξεις από το «ΜΗΛΟ»!

08/08/2025

IN & OUT : Ζεις φοιτητικά, μένεις ιδανικά | Ο νέος μας κατάλογος

06/08/2025

Η Pig & Hen τώρα και στον Άγιο Νικόλαο από το «yiannis-jewellery»

02/08/2025

Focaccia από τον «Γρηγόρη» – Γεύση και ποιότητα με ανεκτίμητη αξία

31/07/2025

«Ανοικτές Πόρτες» στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Γνωρίστε τα τμήματα και τις δυνατότητές τους

30/07/2025
Back to top button