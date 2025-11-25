CAFE MELI
Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και προσφορές στο κατάστημα «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» στον Αγιο Νικόλαο

25/11/2025
Ο «Γρηγόρης» αυτή τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο σας προσφέρει υπέροχα γλυκίσματα και εδέσματα.

Xmas Bites

  • Τον κουραμπιέ τον έχουν σε bite (μπουκίτσα) με επικάλυψη bitter σοκολάτας και τριμμένο αμύγδαλο.
  • Το μελομακάρονο είναι επίσης σε bite μορφή, με λευκή σοκολάτα.
  • Αυτά τα bites έρχονται σε premium συσκευασία — ιδανικά για δώρο ή κέρασμα.

Ροφήματα Χριστουγέννων

Προσφορές

  • Στην κατηγορία “Γλυκίσματα” της ιστοσελίδας του Γρηγόρη, τα Bites Μελομακαρόνα & Κουραμπιέδες (8 τεμάχια).
  • Υπάρχει και επιλογή «Ολόκληρη» (δηλαδή όχι bite) – στην ιστοσελίδα.

Που μπορείς να τα βρεις

Όλες οι χριστουγεννιάτικες προτάσεις (bites, ροφήματα) είναι διαθέσιμες στο κατάστημα Γρηγόρης στον Αγιο Νικόλαο, στην οδό Α.Παπανδρέου 19. Επίσης, μπορείς να παραγγείλεις online μέσω του Gregory’s e-order app ή μέσω της ιστοσελίδας gregorys.gr. Μπορείς επίσης να δεις στο μενού delivery (π.χ. e-food) και εκεί εμφανίζονται οι “Bites Μελομακάρονα & Κουραμπιέδες”.-

