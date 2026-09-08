Χαλκιαδάκης Α.Ε.: Εγκαίνια ανακαινισμένου καταστήματος Ηρακλή στον Μασταμπά Ηρακλείου

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα και με την παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου τα εγκαίνια του πλήρως ανανεωμένου και σημαντικά διευρυμένου Super Market Χαλκιαδάκης, στη συμβολή των οδών Ηρακλή & Εμμ. Παππά, στον Μασταμπά Ηρακλείου.

Η γιορτή των εγκαινίων είχε μουσική, γευστικές δοκιμές, προσφορές, κεράσματα, κληρώσεις, πλούσια δώρα και πολλές εκπλήξεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο κατάστημα μέσα σε μια ιδιαίτερα εορταστική ατμόσφαιρα.

Η ανακαίνιση συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα σημαντική επέκταση του χώρου πώλησης, ο οποίος αυξήθηκε από 850 τ.μ. σε 1.270 τ.μ., δηλαδή κατά 420 τ.μ. ή σχεδόν 50%, δημιουργώντας ένα αισθητά μεγαλύτερο, πιο σύγχρονο και λειτουργικό κατάστημα, με άνετους χώρους και περισσότερες επιλογές για κάθε καθημερινή ανάγκη.

Περισσότερος χώρος, περισσότερες επιλογές, ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση

Η μεγαλύτερη επιφάνεια του καταστήματος έδωσε τη δυνατότητα να διευρυνθεί σημαντικά η ποικιλία, με περίπου 2.000 νέα είδη, εκ των οποίων 1.700 τρόφιμα και είδη παντοπωλείου και 300 είδη bazaar και νοικοκυριού.

Παράλληλα, η επέκταση συνοδεύτηκε από ουσιαστικές παρεμβάσεις με βασικό στόχο την ακόμη καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Προστέθηκαν δύο νέα ταμεία, με το κατάστημα να διαθέτει πλέον επτά συνολικά, ενώ δημιουργήθηκαν 10 επιπλέον θέσεις στάθμευσης, κάνοντας ακόμη πιο άνετη την καθημερινή επίσκεψη.

Στην καρδιά όμως του καταστήματος βρίσκονται διαχρονικά οι άνθρωποί του. Η ομάδα αριθμεί πλέον 58 εργαζόμενους, περισσότερους σε σχέση με πριν από την επέκταση, ώστε να βρίσκονται ακόμη πιο κοντά στους πελάτες και στις ανάγκες τους, προσφέροντας γρήγορη, ποιοτική και ανθρώπινη εξυπηρέτηση.

Πρόκειται για ανθρώπους που, μέσα στα χρόνια, έχουν γνωρίσει τους πελάτες της περιοχής, έχουν χτίσει μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης και καθημερινής επαφής και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας του καταστήματος. Με την επέκταση, η ομάδα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, ώστε αυτή η προσωπική σχέση και η ποιότητα εξυπηρέτησης να παραμείνουν σταθερές.

Ανανεωμένοι χώροι και νέα τμήματα

Η επέκταση συνοδεύτηκε από ουσιαστική αναβάθμιση του εξοπλισμού. Στη συντήρηση και την κατάψυξη προστέθηκαν συνολικά 10 επιπλέον μέτρα ψυγείων, ενώ το κρεοπωλείο ενισχύθηκε με νέα ψυγεία, επιπλέον θάλαμο και νέα ψυκτική βιτρίνα για gourmet επιλογές και ειδικές κοπές κρέατος.

Παράλληλα, σχεδόν το σύνολο των ραφιών του καταστήματος αντικαταστάθηκε με νέα, ενώ το νέο τμήμα της επέκτασης και το ανανεωμένο μανάβικο διαθέτουν νέο φωτισμό LED. Στο κατάστημα προστέθηκαν και ενισχύθηκαν κατηγορίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καθημερινές ανάγκες, όπως έτοιμα γεύματα, φρέσκα snacks, φρεσκοψημένο ψωμί και premium επιλογές κρεοπωλείου.

20 χρόνια στον Μασταμπά, τώρα σε μια νέα εποχή

Το κατάστημα Χαλκιαδάκης στον Μασταμπά λειτουργεί από τις 29 Ιουνίου 2006 και εδώ και 20 χρόνια αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την περιοχή. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, μαζί με τις καθημερινές αγορές, έχουν δημιουργηθεί σχέσεις οικειότητας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους του καταστήματος και στους πελάτες που το επιλέγουν σταθερά.

Σήμερα, περνά σε μια νέα εποχή, μεγαλύτερο και πλήρως ανανεωμένο, διατηρώντας όμως αυτό που παραμένει σταθερό όλα αυτά τα χρόνια: την ανθρώπινη επαφή και την προσωπική εξυπηρέτηση. Για τον λόγο αυτό, μαζί με τους περισσότερους χώρους, τα περισσότερα προϊόντα, τις επιπλέον θέσεις στάθμευσης και τα δύο νέα ταμεία, αυξήθηκε και ο αριθμός των εργαζομένων, που φτάνει πλέον τους 58 ανθρώπους, για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, το κατάστημα συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πελατών, όπως πληρωμές λογαριασμών και ΑΤΜ, ενώ υποστηρίζει έμπρακτα δράσεις ανακύκλωσης και κοινωνικής προσφοράς, με σημεία συλλογής για μπαταρίες, λαμπτήρες, τηγανέλαια, ηλεκτρικές συσκευές και πλαστικά καπάκια, καθώς και κουτιά αλληλεγγύης για τη GIVE και τη Διακονία Αγάπης.

Το ανανεωμένο κατάστημα διατηρεί τις υφιστάμενες θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ενώ όλα τα ψυγεία είναι κλειστού τύπου, συμβάλλοντας στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η επένδυση στο κατάστημα της Ηρακλή αποτελεί μέρος της συνεχούς αναβάθμισης του δικτύου των Super Markets Χαλκιαδάκης σε ολόκληρη την Κρήτη, με στόχο ακόμη πιο σύγχρονες υποδομές, μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερη αγοραστική εμπειρία, πάντα με τους ανθρώπους μας στο επίκεντρο.

Μεγαλώνουμε, ανανεωνόμαστε και εξελισσόμαστε, κρατώντας σταθερές τις σχέσεις εμπιστοσύνης που χτίζουμε καθημερινά με τους πελάτες μας.