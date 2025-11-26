Black Holistic Friday – Η απόλυτη γιορτή Ευεξίας!

Φέτος, το MOSS μεταμορφώνει την Black Friday σε μια ξεχωριστή εμπειρία ευεξίας, προσφέροντάς σας πολυτελείς θεραπείες σώματος και προσώπου σε μοναδικές τιμές.

Ήρθε η στιγμή να χαρίσετε στον εαυτό σας το δώρο της χαλάρωσης, της αναζωογόνησης και της ομορφιάς — γιατί το σώμα και το πνεύμα σας το αξίζουν.

Και το καλύτερο; Όλες οι προσφορές ενεργοποιούνται αποκλειστικά με την κάρτα Inner Circle.

Βυθιστείτε σε μια ώρα καθαρής απόλαυσης επιλέγοντας την τεχνική που ταιριάζει στη δική σας ανάγκη:

Panacea – The Therapeutic Massage:

Μια θεραπευτική προσέγγιση που ανακουφίζει, ξεμπλοκάρει και αποκαθιστά την ισορροπία του σώματος.

The Relaxing Massage – Μέθοδος Renata França

Η κορυφαία μέθοδος χαλάρωσης που προσφέρει βαθύ ηρεμιστικό αποτέλεσμα και αίσθηση ευφορίας.

Thai Oil Massage

Ολιστική εμπειρία που συνδυάζει διάταση, ροή ενέργειας και απαλή αρωματοθεραπεία.

⏱️ Διάρκεια: 1 ώρα

Ειδική τιμή: 40€ (από 70€)

Ξεκλειδώστε τις μοναδικές αυτές θεραπείες με την κάρτα Inner Circle και ζήστε την απόλυτη ανάταση σώματος και πνεύματος.

Black Holistic Friday – Body Treatments

Για όσους αναζητούν βαθιά αναζωογόνηση και ορατή βελτίωση της επιδερμίδας:

Mediterranean Sea Wellbeing — Firming & Nourishing

Σύσφιξη, θρέψη και αναζωογόνηση από τα πιο ευεργετικά στοιχεία της Μεσογείου.

Sellini Face & Body Treatment

Μια πολυτελής θεραπεία που φωτίζει, ενυδατώνει και αποκαθιστά τη φυσική λάμψη του δέρματος.

⏱️ Διάρκεια: 1 ώρα & 15’

Ειδική τιμή: 70€ (από 90€)

The Black Orchid Secret of Beauty

Μια μυστική τελετουργία ομορφιάς που αξιοποιεί τη δύναμη της μαύρης ορχιδέας.

Extract of Aegean Sea Facial

Καθαρότητα, φρεσκάδα και ζωντάνια με στοιχεία από το Αιγαίο.

Ειδική τιμή: 55€ (από 70€)

Ξεκλειδώστε τις προσφορές με την Inner Circle και προσφέρετε στο πρόσωπό σας την περιποίηση που πραγματικά αξίζει.

Αυτό το Black Holistic Friday, το MOSS γίνεται ο προορισμός της απόλυτης ευεξίας. Κλείστε τη δική σας στιγμή χαλάρωσης και ζήστε μια εμπειρία που αναβαθμίζει σώμα, ψυχή και ομορφιά.