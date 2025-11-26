Black Holistic Friday – Η απόλυτη γιορτή Ευεξίας!
Φέτος, το MOSS μεταμορφώνει την Black Friday σε μια ξεχωριστή εμπειρία ευεξίας, προσφέροντάς σας πολυτελείς θεραπείες σώματος και προσώπου σε μοναδικές τιμές.
Ήρθε η στιγμή να χαρίσετε στον εαυτό σας το δώρο της χαλάρωσης, της αναζωογόνησης και της ομορφιάς — γιατί το σώμα και το πνεύμα σας το αξίζουν.
Και το καλύτερο; Όλες οι προσφορές ενεργοποιούνται αποκλειστικά με την κάρτα Inner Circle.
Βυθιστείτε σε μια ώρα καθαρής απόλαυσης επιλέγοντας την τεχνική που ταιριάζει στη δική σας ανάγκη:
- Panacea – The Therapeutic Massage:
Μια θεραπευτική προσέγγιση που ανακουφίζει, ξεμπλοκάρει και αποκαθιστά την ισορροπία του σώματος.
- The Relaxing Massage – Μέθοδος Renata França
Η κορυφαία μέθοδος χαλάρωσης που προσφέρει βαθύ ηρεμιστικό αποτέλεσμα και αίσθηση ευφορίας.
- Thai Oil Massage
Ολιστική εμπειρία που συνδυάζει διάταση, ροή ενέργειας και απαλή αρωματοθεραπεία.
⏱️ Διάρκεια: 1 ώρα
Ειδική τιμή: 40€ (από 70€)
Ξεκλειδώστε τις μοναδικές αυτές θεραπείες με την κάρτα Inner Circle και ζήστε την απόλυτη ανάταση σώματος και πνεύματος.
- Black Holistic Friday – Body Treatments
Για όσους αναζητούν βαθιά αναζωογόνηση και ορατή βελτίωση της επιδερμίδας:
- Mediterranean Sea Wellbeing — Firming & Nourishing
Σύσφιξη, θρέψη και αναζωογόνηση από τα πιο ευεργετικά στοιχεία της Μεσογείου.
- Sellini Face & Body Treatment
Μια πολυτελής θεραπεία που φωτίζει, ενυδατώνει και αποκαθιστά τη φυσική λάμψη του δέρματος.
⏱️ Διάρκεια: 1 ώρα & 15’
Ειδική τιμή: 70€ (από 90€)
- The Black Orchid Secret of Beauty
Μια μυστική τελετουργία ομορφιάς που αξιοποιεί τη δύναμη της μαύρης ορχιδέας.
- Extract of Aegean Sea Facial
Καθαρότητα, φρεσκάδα και ζωντάνια με στοιχεία από το Αιγαίο.
Ειδική τιμή: 55€ (από 70€)
Ξεκλειδώστε τις προσφορές με την Inner Circle και προσφέρετε στο πρόσωπό σας την περιποίηση που πραγματικά αξίζει.
Αυτό το Black Holistic Friday, το MOSS γίνεται ο προορισμός της απόλυτης ευεξίας. Κλείστε τη δική σας στιγμή χαλάρωσης και ζήστε μια εμπειρία που αναβαθμίζει σώμα, ψυχή και ομορφιά.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram