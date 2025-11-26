CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
AGORA

Black Holistic Friday – Η απόλυτη γιορτή Ευεξίας!

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 26/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Φέτος, το MOSS μεταμορφώνει την Black Friday σε μια ξεχωριστή εμπειρία ευεξίας, προσφέροντάς σας πολυτελείς θεραπείες σώματος και προσώπου σε μοναδικές τιμές.

Ήρθε η στιγμή να χαρίσετε στον εαυτό σας το δώρο της χαλάρωσης, της αναζωογόνησης και της ομορφιάς — γιατί το σώμα και το πνεύμα σας το αξίζουν.

ΧΡΥΣΟΣ

Και το καλύτερο; Όλες οι προσφορές ενεργοποιούνται αποκλειστικά με την κάρτα Inner Circle.

Βυθιστείτε σε μια ώρα καθαρής απόλαυσης επιλέγοντας την τεχνική που ταιριάζει στη δική σας ανάγκη:

NOVA
  • Panacea – The Therapeutic Massage:

Μια θεραπευτική προσέγγιση που ανακουφίζει, ξεμπλοκάρει και αποκαθιστά την ισορροπία του σώματος.

  • The Relaxing Massage – Μέθοδος Renata França

Η κορυφαία μέθοδος χαλάρωσης που προσφέρει βαθύ ηρεμιστικό αποτέλεσμα και αίσθηση ευφορίας.

  • Thai Oil Massage

Ολιστική εμπειρία που συνδυάζει διάταση, ροή ενέργειας και απαλή αρωματοθεραπεία.

⏱️ Διάρκεια: 1 ώρα
 Ειδική τιμή: 40€ (από 70€)

Ξεκλειδώστε τις μοναδικές αυτές θεραπείες με την κάρτα Inner Circle και ζήστε την απόλυτη ανάταση σώματος και πνεύματος.

  • Black Holistic Friday – Body Treatments

Για όσους αναζητούν βαθιά αναζωογόνηση και ορατή βελτίωση της επιδερμίδας:

  • Mediterranean Sea Wellbeing — Firming & Nourishing

Σύσφιξη, θρέψη και αναζωογόνηση από τα πιο ευεργετικά στοιχεία της Μεσογείου.

  • Sellini Face & Body Treatment

Μια πολυτελής θεραπεία που φωτίζει, ενυδατώνει και αποκαθιστά τη φυσική λάμψη του δέρματος.

⏱️ Διάρκεια: 1 ώρα & 15’
Ειδική τιμή: 70€ (από 90€)

  • The Black Orchid Secret of Beauty

Μια μυστική τελετουργία ομορφιάς που αξιοποιεί τη δύναμη της μαύρης ορχιδέας.

  • Extract of Aegean Sea Facial

Καθαρότητα, φρεσκάδα και ζωντάνια με στοιχεία από το Αιγαίο.

Ειδική τιμή: 55€ (από 70€)

Ξεκλειδώστε τις προσφορές με την Inner Circle και προσφέρετε στο πρόσωπό σας την περιποίηση που πραγματικά αξίζει.

Αυτό το Black Holistic Friday, το MOSS γίνεται ο προορισμός της απόλυτης ευεξίας. Κλείστε τη δική σας στιγμή χαλάρωσης και ζήστε μια εμπειρία που αναβαθμίζει σώμα, ψυχή και ομορφιά.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Media+ Media+ Send an email 26/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

To Bioaroma Crete στο Eco News… με πρωτοπορία στην πράσινη επιχειρηματικότητα!

26/11/2025

Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και προσφορές στο κατάστημα «ΓΡΗΓΟΡΗΣ» στον Αγιο Νικόλαο

25/11/2025

IN & OUT: Χριστουγεννιάτικη έμπνευση για κάθε χώρο – Δημιουργούμε το σκηνικό των Χριστουγέννων σας

25/11/2025

S/M Χαλκιαδάκης: Φέτος τα δώρα σε πάνε αλλού!

23/11/2025

Focaccia από τον «Γρηγόρη» – Γεύση και ποιότητα με ανεκτίμητη αξία

05/11/2025

Γρηγόρης: Σε κερνάμε καφέ για …να μας θυμάστε όλη μέρα! – 1+1 ΔΩΡΟ !!! έως το τέλος του χρόνου

25/10/2025

MOSS Holistic Medicines – Ευεξία, χαλάρωση και απόλυτη εμπειρία

23/10/2025

Μαζί μειώνουμε τη σπατάλη τροφίμων

03/10/2025

Διεθνής διάκριση για την Κρήτη και την Odd Frame: Βραβείο στο Food Film Menu 2025

02/10/2025

Στον Γρηγόρη, η απόλαυση είναι καθημερινή υπόθεση

01/10/2025
Back to top button