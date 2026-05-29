Ανανεωμένο κατάστημα Χαλκιαδάκης στη Νεάπολη

Το super market Χαλκιαδάκης στη Νεάπολη μας υποδέχεται πλήρως ανανεωμένο, πιο σύγχρονο, πιο άνετο και πιο πλήρες από ποτέ!

Στις 28/5/26 στις 12:00 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος, μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα και με την παρουσία πλήθους κόσμου. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές προσφορές, μεγάλες εκπτώσεις, κληρώσεις με πλούσια δώρα, πολλές εκπλήξεις και κεράσματα για όλους. Οι εορταστικές δράσεις θα συνεχιστούν έως και το Σάββατο, προσφέροντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για αγορές με όφελος και χαμόγελα για μικρούς και μεγάλους.

Από το 2000 βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στις οικογένειες της περιοχής, προσφέροντας ποιοτικά προϊόντα, άριστη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Με στόχο να κάνουμε τις αγορές ακόμη πιο ευχάριστες, προχωρήσαμε σε σημαντική αναβάθμιση του καταστήματος, δημιουργώντας έναν πιο λειτουργικό και φιλόξενο χώρο, με ακόμη περισσότερες επιλογές για κάθε καθημερινή μας ανάγκη.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η δημιουργία ενός ολόκληρου νέου ορόφου, που προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και περισσότερη άνεση στις αγορές. Παράλληλα, το κατάστημα εξοπλίστηκε με νέα σύγχρονα ψυγεία και καταψύξεις, εξασφαλίζοντας καλύτερη συντήρηση προϊόντων, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Στο ανανεωμένο μας κατάστημα, σε έναν σύγχρονο και άνετο χώρο 775 τ.μ. θα βρείτε:

Περισσότερους από 500 νέους κωδικούς προϊόντων .

. Μεγάλη ποικιλία σε είδη νοικοκυριού , δώρα και διακοσμητικά.

, δώρα και διακοσμητικά. Φρεσκοψημένα έτοιμα γεύματα καθημερινά, που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και οικονομία.

καθημερινά, που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και οικονομία. Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά .

. Αναβαθμισμένο τμήμα κρεοπωλείου με περισσότερες επιλογές σε: μαριναρισμένα παρασκευάσματα ποιοτικό μοσχαρίσιο κρέας έτοιμα ψητά και μαγειρευτά γεύματα όπως κοτόπουλο ψησταριάς, μπιφτέκια κάθε είδους, πατάτες φούρνου, παραδοσιακά πιάτα όπως μουσακά, παστίτσιο και σουτζουκάκια με ρύζι.

με περισσότερες επιλογές σε:

Οι 33 εργαζόμενοι του καταστήματος, με εμπειρία, γνώση και χαμόγελο, αποτελούν την καρδιά του ανανεωμένου Χαλκιαδάκη στη Νεάπολη και βρίσκονται καθημερινά δίπλα σας, προσφέροντας φροντίδα, ευγένεια και άμεση εξυπηρέτηση.

Δίπλα στην κοινωνία και το περιβάλλον

Στο κατάστημά μας, εκτός από τις αγορές σας, μπορείτε επίσης να:

συμμετέχετε στην ανακύκλωση (μπαταρίες, λάδι και καπάκια),

πραγματοποιείτε πληρωμές λογαριασμών

στηρίζετε κοινωνικούς σκοπούς μέσω του κουμπαρά για το συσσίτιο «Στέγη Αγάπης».

Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο κατάστημα Χαλκιαδάκης στη Νεάπολη, με περισσότερες επιλογές, σύγχρονες εγκαταστάσεις, φροντισμένο περιβάλλον και την ίδια ζεστή εξυπηρέτηση που κάνει τις αγορές σας ξεχωριστές.

Γιατί για εμάς, κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία να είμαστε δίπλα σας, προσφέροντάς σας πάντα την ποιότητα Χαλκιαδάκη και το πιο ζεστό μας χαμόγελο.