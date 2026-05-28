Αγορά ή Leasing Van; Τι συμφέρει για την επιχείρησή σου

Μόλις ξεκίνησες την επιχείρησή σου (ή σκέφτεσαι σοβαρά να το κάνεις) και έχεις μπροστά σου ένα από τα πρώτα μεγάλα ερωτήματα: χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο , αλλά με ποιον τρόπο το αποκτάς;

Αγορά, leasing, χρηματοδότηση… οι επιλογές φαίνονται πολλές και οι όροι μπερδεύουν. Ας τα βάλουμε όλα στη σειρά.

Τι είναι το leasing και τι η αγορά;

Leasing είναι ουσιαστικά μακροχρόνια ενοικίαση. Πληρώνεις μηνιαίο μίσθωμα, χρησιμοποιείς το όχημα, αλλά δεν το αποκτάς. Στο τέλος της σύμβασης το επιστρέφεις ή το εξαγοράζεις με κάποιο υπολειμματικό ποσό.

Αγορά σημαίνει ότι το όχημα γίνεται από την αρχή δικό σου. Είτε πληρώνεις εφάπαξ, είτε μέσω χρηματοδοτικού προγράμματος με δόσεις, από τη στιγμή που το παραλαμβάνεις, είναι στο όνομά σου.

Leasing: για ποιον έχει νόημα

Το leasing ταιριάζει σε επιχειρήσεις που θέλουν προβλέψιμο μηνιαίο κόστος χωρίς μεγάλη αρχική δαπάνη, και που δεν έχουν λόγο να δεσμευτούν μακροπρόθεσμα με ένα συγκεκριμένο όχημα.

✅ Πλεονεκτήματα ❌ Μειονεκτήματα Χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση Το όχημα δεν ανήκει ποτέ στην επιχείρηση Δεν απαιτείται μεγάλο κεφάλαιο για έναρξη Όρια χιλιομέτρων — υπέρβαση σημαίνει επιπλέον χρέωση Εύκολη ανανέωση στόλου κάθε λίγα χρόνια Περιορισμένη ελευθερία τροποποίησης Συχνά περιλαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης Μακροπρόθεσμα το συνολικό κόστος είναι υψηλότερο

Αγορά: για ποιον έχει νόημα

Η αγορά συμφέρει όταν το van είναι πάγιο εργαλείο της επιχείρησης και ο επαγγελματίας θέλει πλήρη έλεγχο πάνω σε αυτό.

✅ Πλεονεκτήματα ❌ Μειονεκτήματα Πλήρης κυριότητα — το όχημα είναι περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης Μεγαλύτερη αρχική οικονομική δέσμευση Κανένα όριο χιλιομέτρων Η συντήρηση και τα έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη Ελευθερία να το διαμορφώσεις όπως χρειάζεσαι Το όχημα παλιώνει και χάνει αξία με τον χρόνο Μακροπρόθεσμα οικονομικότερο Δυνατότητα απόσβεσης — φορολογικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση

Τι πρέπει να σκεφτείς πριν αποφασίσεις;

Πόσα χιλιόμετρα κάνεις; Αν κινείσαι εντατικά, τα όρια χιλιομέτρων του leasing μπορεί να σου κοστίσουν ακριβά. Οι περισσότερες συμβάσεις leasing ορίζουν ανώτατο όριο γύρω στα 20.000-25.000 χλμ. ετησίως. Οπότε, αν η δουλειά σου σε βγάζει συχνά εκτός πόλης, αυτό το όριο φτάνεται πιο γρήγορα από ό,τι νομίζεις, και κάθε επιπλέον χιλιόμετρο χρεώνεται.

Χρειάζεσαι να τροποποιήσεις το όχημα; Ράφια, επένδυση αμαξώματος, επωνυμία… Αν η απάντηση είναι ναι, η αγορά είναι η μόνη επιλογή. Ένα επαγγελματικό van όπως το Toyota Proace προσφέρει ευελιξία στη διαμόρφωση του χώρου φόρτωσης, κάτι που είναι καθοριστικό για τεχνίτες, κατασκευαστές και επαγγελματίες υπηρεσιών.

Πόσο σημαντική είναι η ρευστότητα τώρα; Αν μόλις ξεκινάς και δεν θέλεις να δεσμεύσεις μεγάλο κεφάλαιο μονομιάς, και οι δύο επιλογές μπορούν να βοηθήσουν. Το leasing έχει χαμηλότερη μηνιαία δόση, ενώ η αγορά μέσω χρηματοδότησης αυτοκινήτου σου δίνει το όχημα στο όνομά σου με διαχειρίσιμες δόσεις. Αξίζει να ξέρεις ότι υπάρχει και μια ενδιάμεση λύση: η χρηματοδότηση balloon . Χαμηλές μηνιαίες δόσεις όπως στο leasing, αλλά με το όχημα στο όνομά σου από την πρώτη μέρα. Στο τέλος του προγράμματος επιλέγεις αν θα το κρατήσεις, θα το αντικαταστήσεις ή θα το επιστρέψεις. Κατασκευαστές όπως η Toyota το προσφέρουν με εγγυημένη μελλοντική αξία του οχήματος.

Τι σε συμφέρει φορολογικά; Η αγορά παγίου και το leasing έχουν διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση. Αξίζει να το συζητήσεις με τον λογιστή σου πριν αποφασίσεις.

Τι να προσέξεις όταν διαλέγεις van για επαγγελματική χρήση

Ένα επαγγελματικό van που θα χρησιμοποιείς καθημερινά πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Αξιοπιστία και κόστος συντήρησης. Μία βλάβη σε κρίσιμη στιγμή δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα. Είναι χαμένες ώρες δουλειάς. Πριν αποφασίσεις, κοίτα τι κοστίζει ένα τακτικό service και πόσο εύκολα βρίσκεις ανταλλακτικά.

Δίκτυο service. Ειδικά αν δουλεύεις εκτός αστικού κέντρου, η ύπαρξη εξουσιοδοτημένων συνεργείων κοντά σου είναι κρίσιμη. Ένα ευρύ δίκτυο σημαίνει γρηγορότερη εξυπηρέτηση και λιγότερες μέρες εκτός λειτουργίας.

Χωρητικότητα και διαστάσεις. Προσαρμόσου στις ανάγκες σου, όχι στο μεγαλύτερο διαθέσιμο. Ένα μικρό επαγγελματικό van βολεύει περισσότερο στην πόλη, ενώ ένα μεγαλύτερο όπως το Toyota Proace Max έχει νόημα όταν έχεις πραγματικά μεγάλες ανάγκες φόρτωσης.

Αξία μεταπώλησης. Αν κάποτε αποφασίσεις να το αλλάξεις, πόσο θα σου αποδώσει; Τα οχήματα με ισχυρό brand και αποδεδειγμένη αξιοπιστία διατηρούν καλύτερα την αξία τους στη μεταχειρισμένη αγορά.

Ένα παράδειγμα στην πράξη

Ένας ηλεκτρολόγος που κάνει 40.000 χλμ. τον χρόνο και χρειάζεται ένα εξοπλισμένο όχημα, πιθανότατα θα επιλέξει να αγοράσει. Μια εταιρεία logistics από την άλλη, που θέλει να ανανεώνει τον στόλο της τακτικά και να κρατά σταθερό το λειτουργικό κόστος, μπορεί να βρει το leasing πιο βολικό.

Δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση για όλους.

Υπάρχει αυτή που ταιριάζει στη δική σου επιχείρηση, στον τρόπο που δουλεύεις και στους στόχους σου. Πάρε τον χρόνο σου, κάνε τη σύγκριση με αριθμούς και αποφάσισε με πληροφόρηση.