Αγιασμός και Φεστιβάλ Παγωτού στον Νέο Χώρο του «ΜΗΛΟ Pastry & Bakery» στη Νεάπολη

Την Κυριακή, 10 Αυγούστου, το κατάστημα «ΜΗΛΟ Pastry & Bakery» πραγματοποίησε Αγιασμό και διοργάνωσε Φεστιβάλ Παγωτού στον νέο ανακαινισμένο χώρο του στη Νεάπολη. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον καθιερωμένο Αγιασμό, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το κατάστημα, το οποίο πλέον διαθέτει πιο σύγχρονη αισθητική και ακόμα περισσότερες επιλογές σε γλυκά και νέα προϊόντα.

Ακολούθησε το φεστιβάλ παγωτού, μια ξεχωριστή γιορτή δροσιάς και γεύσεων που συγκέντρωσε πλήθος κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Οι παρευρισκόμενοι περιπλανήθηκαν στον νέο χώρο του καταστήματος και είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν παγωτό, κεράσματα, δροσιστικά κοκτέιλ και μουσική από DJ, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα χαράς και κοινού εορτασμού.

Ο ιδιοκτήτης του «ΜΗΛΟ Pastry & Bakery», κ. Κωνσταντίνος Μαρής, τόνισε:

«Επενδύουμε στον τόπο μας, στη Νεάπολη, ανακαινίζοντας το κατάστημά μας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα, τις προηγμένες παροχές και τη φιλοσοφία των ‘’ΜΗΛΟ Pastry & Bakery’’. Η σημερινή εκδήλωση ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλους τους πελάτες και φίλους που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και να τους καλωσορίσουμε στον νέο μας χώρο. Είμαστε χαρούμενοι που η προσπάθειά μας γίνεται αποδεκτή και αγαπητή.»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου Πανοσιολ. Αρχιμ. Τίτος Ταμπακάκης, ο οποίος τέλεσε τον Αγιασμό, μαζί με τους ιερείς της Μεγάλης Παναγίας, κ.κ. Πατήρ Εμμανουήλ Καστανός και κ.κ. Πατήρ Ευγένιος Καρακωνσταντάκης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, κ. Μανώλης Μενεγάκης μαζί με αντιδημάρχους, ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Χάρης Αλεξάκης, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, η επικεφαλής της μειοψηφούσας παράταξης του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λασιθίου κα Γιάννα Σιγανού, πρόεδροι συλλόγων και φορέων, επιχειρηματίες της περιοχής και πλήθος κόσμου.

Η επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης «ΜΗΛΟ Pastry & Bakery» τα τελευταία 40 χρόνια, η προσφορά της στην τοπική κοινωνία μέσω χορηγιών και στηρίξεων, καθώς και η σταθερή ποιότητα των προϊόντων της, την καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της Νεάπολης.

Το «ΜΗΛΟ Pastry & Bakery» με τρία καταστήματα, το κεντρικό στον Άγιο Νικόλαο, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου και τον νέο ανακαινισμένο χώρο στη Νεάπολη συνεχίζει δυναμικά την επιτυχημένη του πορεία, με όραμα και ανανεωμένη διάθεση, αποδεικνύοντας τη σταθερή ανάπτυξή του στην τοπική αγορά.