Ένοπλη επίθεση στα γραφεία του YouTube με πολλούς τραυματίες (videos)

Σύμφωνα με το ABC7 πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση. Ένας άνθρωπος φέρεται να δέχθηκε σφαίρες στο στήθος. Για άγνωστο αριθμό τραυματιών έκανε λόγο και το Γενικό Νοσοκομείο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ την ύπαρξη τραυματιών επιβεβαιώνει και η αστυνομία χωρίς να δίνει αριθμό.

Βίντεο από παρακείμενα γραφεία δείχνουν την αστυνομία που βρίσκεται ήδη στο σημείο να προχωρά στην εκκένωση των εγκαταστάσεων.

Snap Maps footage coming out of the YouTube HQ shooting. Crazy. Stay safe, tech. pic.twitter.com/v8F7ycotxw

Η αστυνομία ζητά από τον κόσμο να μην πλησιάζει στην περιοχή.

NEW: Police enter YouTube headquarters in San Bruno, California amid reports of an active shooter. https://t.co/nToqhLSGq9 pic.twitter.com/f8pVgOr7sG

— ABC News (@ABC) 3 Απριλίου 2018