Αναλυτικά τα νέα ανανεωμένα Mini (pics)

Η βρετανική κατασκευάστρια εταιρία (λέγε με BMW…) αυτοκινήτων ενισχύει τον χαρακτήρα και την απήχηση των μοντέλων της στη μικρή κατηγορία, ανανεώνοντάς τα στιλιστικά και πλαισιώνοντάς τα με πρωτοποριακές τεχνολογίες.

Η ανανέωση αφορά, το 3θυρο και το 5θυρο Mini, αλλά και το Mini Cabrio, που έρχονται με φρέσκια σχεδίαση, τεχνολογικές καινοτομίες, αυξημένες δυνατότητες εξατομίκευσης και περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες.

Η τρέχουσα γενιά Mini, διατίθεται για πρώτη φορά με τρεις τύπους αμαξώματος για διασκεδαστική οδήγηση σε περιβάλλον πόλης. Αυτό οφείλεται σε στοιχεία όπως οι νέοι συνδυασμοί κινητήρα – κιβωτίου, η εκτεταμένη γκάμα στάνταρ εξοπλισμού, νέας σχεδίασης προβολείς και πίσω φώτα, πρόσθετες εξωτερικές αποχρώσεις και προηγμένη τεχνολογία συνδεσιμότητας για άνεση και ενημέρωση / ψυχαγωγία.

Τα νέα χαρακτηριστικά των ανανεωμένων Mini, είναι τα εξής:

Προβολείς LED με λειτουργία Matrix για τη μεγάλη σκάλα.

Πίσω φώτα LED σε σχέδιο Union Jack (Βρετανική Σημαία).

Νέο λογότυπο Mini, νέες εξωτερικές αποχρώσεις, εξωτερικό Piano Black.

Νέες ζάντες αλουμινίου.

Πλούσια γκάμα δερμάτινων ταπετσαριών, φινιρισμάτων εσωτερικού και Colour Lines.

Eξατομίκευση με το Mini Yours Customised.

Πιο εξελιγμένοι κινητήρες με βελτιωμένη απόδοση και αυξημένη ισχύ και ροπή για τα Mini One και One First.

7τάχυτο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη, 8-τάχυτο Steptronic.

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών και ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη 6,5-ιντσών, USB και διεπαφή Bluetooth στάνταρ.

Προαιρετικά συστήματα ήχου και πλοήγησης με οθόνη αφής.

Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου.

Προβολή λογοτύπου Mini από τον εξωτερικό καθρέπτη στην πλευρά του οδηγού.

Mini Connected και Connected XL με νέες λειτουργίες.

Η γκάμα εξωτερικών αποχρώσεων που διατίθενται για τα νέα Mini περιλαμβάνει τρεις προτάσεις. Τα Emerald Grey metallic, Starlight Blue metallic και Solaris Orange metallic εντάσσονται επίσης στο πρόγραμμα.

Ένα ακόμα χρώμα -προαιρετικού εξοπλισμού- που αυξάνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης της εξωτερικής σχεδίασης ακούει στο όνομα Piano Black Exterior: σε αυτό τα πλαίσια των προβολέων, των πίσω φώτων και της μάσκας έχουν γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα αντί χρωμίου.

Η γκάμα –προαιρετικών- ζαντών ελαφρού κράματος αλουμινίου έχει επεκταθεί. Οι ζάντες 17 ιντσών σε στυλ Roulette Spoke 2-tone και Propeller Spoke 2-tone διατίθενται τώρα για όλες τις εκδόσεις αμαξώματος, ενώ έχουν προστεθεί και 17άρες ζάντες αλουμινίου σε σχέδιο Rail Spoke 2-tone. Μια πλούσια γκάμα ταπετσαριών καθισμάτων και Colour Lines προσθέτουν μία πινελιά ατομικού στυλ στο εσωτερικό όλων των νέων Mini, ενώ για τα 3θυρα και 5θυρα προσφέρεται η ταπετσαρία Chester σε Malt Brown, ενώ μία Colour Line τώρα διατίθεται σε Malt Brown.

Επιπλέον, το πρόγραμμα Yours Customised περιλαμβάνει προϊόντα retrofit, τα οποία μπορούν να σχεδιάζονται από τους ίδιους τους πελάτες και να κατασκευάζονται με ακρίβεια σύμφωνα με αυτές τις ατομικές προδιαγραφές. Η γκάμα περιλαμβάνει ένθετα φλας, διακοσμητικές λωρίδες για το εσωτερικό στην πλευρά του συνοδηγού, φωτιζόμενα μαρσπιέ (LED) και προβολάκια LED στις πόρτες.

Τα προϊόντα Yours Customised μπορούν να επιλέγονται, να σχεδιάζονται και να παραγγέλνονται από ένα αποκλειστικό online shop, με τους πελάτες να έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων χρωμάτων, μοτίβων, φινιρισμάτων και εικόνων, καθώς και της προσθήκης δικών τους κειμένων ακόμα και μιας πινελιάς προσωπικού στυλ στη σχεδίαση.

Μία λεπτομερής αναθεώρηση των κινητήρων που προσφέρονται για τα νέα Mini ανεβάζει τον δείκτη της οδηγικής απόλαυσης, ενώ πετυχαίνει μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 έως 5%.

Περαιτέρω βελτιώσεις έχουν γίνει σε όλη τη γκάμα και πιο συγκεκριμένα στο βασικό κινητήρα, στην τεχνολογία TwinPower Turbo, στα ηλεκτρονικά κινητήρα, στην παροχή λαδιού, στην εισαγωγή αέρα, στο σύστημα ψύξης και στα συστήματα εξαγωγής. Εξάλλου, μειώθηκε το βάρος των μονάδων κίνησης. Τα καλύμματα των κινητήρων κατασκευάζονται από πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα (CFRP), με αποτέλεσμα να είναι και αυτά ελαφρύτερα. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι ανακυκλωμένο ανθρακόνημα που παράγεται κατά την κατασκευή των αυτοκινήτων BMW i.

Οι 3κύλινδροι βενζινοκινητήρες του One First και του One αντλούν την ισχύ τους από 1.500 κυβ. εκ. Αυτό αυξάνει τη μέγιστη ροπή κατά 10 Nm, ανεβάζοντάς την σε 160 και 190 Nm αντίστοιχα. Όλοι οι βενζινοκινητήρες έχουν άμεσο ψεκασμό με μέγιστη πίεση αυξημένη από 200 σε 350 bar και φτερωτή υπερσυμπιεστή από υλικό πολύ ανθεκτικό στη θερμότητα. Ο άμεσος ψεκασμός common rail των κινητήρων diesel εξασφαλίζει ότι το καύσιμο τροφοδοτείται στους θαλάμους καύσης με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό, η μέγιστη πίεση ψεκασμού στους 3κύλινδρους κινητήρες των One D και Cooper D έχει αυξηθεί στα 2.200 bar και στον 4κύλινδρο του Cooper SD στα 2.500 bar. Τέλος, ο ισχυρότερος από τους τρεις diesel διαθέτει τώρα υπερσυμπίεση δύο σταδίων.

Όσον αφορά την μετάδοση, εναλλακτικά, αντί του στάνταρ 6τάχυτου μηχανικού κιβωτίου, διατίθεται τώρα (προαιρετικά) ένα 7τάχυτο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη. Κύρια χαρακτηριστικά του νέου τύπου κιβωτίου είναι οι πολύ γρήγορες αλλαγές για εξαιρετικά σπορ επιταχύνσεις χωρίς διακοπή ροπής. Το κιβώτιο ελέγχεται από ηλεκτρονικό επιλογέα νέας σχεδίασης. Ένα 7τάχυτο σπορ κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη διατίθεται επίσης για το Cooper S. Αυτό περιλαμβάνει χειριστήρια αλλαγών (shift paddles) στο τιμόνι με άμεση μηχανική παρέμβαση στις αλλαγές σχέσεων.

Το Cooper SD συνοδεύεται στάνταρ από ένα 8τάχυτο κιβώτιο Steptronic. Το 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο είναι μοναδικό στη μικρή κατηγορία και επιτρέπει τη μεταφορά ισχύος του ισχυρότερου κινητήρα diesel στους εμπρός τροχούς με ιδιαίτερα σπορ και αρμονικό τρόπο. Το κιβώτιο αυτό ελέγχεται επίσης μέσω ενός ηλεκτρονικού επιλογέα, ενώ το ένα 8τάχυτο Steptronic sports με shift paddles στο τιμόνι διατίθεται προαιρετικά.

Όλα τα κιβώτια Steptronic που διατίθενται για τα νέα Mini επιτρέπουν τη χρήση της λειτουργίας coasting σε MID και GREEN mode καθώς και της τελευταίας γενιάς της λειτουργίας auto start/stop. Τα δεδομένα της πλοήγησης και της εμπρός κάμερας μπορούν τώρα να ενσωματώνονται στον έλεγχο των συστημάτων αυτών. Εάν το όχημα φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό, μπορούν να αναγνωρίζονται ακόμα και καταστάσεις όπου είναι προσφορότερο να μην σβήσει ο κινητήρας: για παράδειγμα σε μία σύντομη στάση πριν από μία στροφή ή κατά την είσοδο σε μια πλατεία, ή εάν η κυκλοφορία μπροστά έχει αρχίσει να κινείται πάλι.

Για το νέο 3θυρο Mini διατίθενται οι εξής επτά εκδόσεις κινητήρων, ενώ τέσσερις βενζινοκινητήρες και τρεις κινητήρες diesel διατίθενται επίσης, για το νέο 5θυρο.

Επιπλέον, η γκάμα κινητήρων για το νέο Cabrio αποτελείται από τρεις βενζινοκινητήρες και τρεις κινητήρες diesel.

Το νέας σχεδίασης 3άκτινο τιμόνι περιλαμβάνει τώρα μπουτόν πολλαπλών λειτουργιών. Στο αριστερό πάνελ ελέγχου μπορεί να ενεργοποιηθεί το Speed Limit Device για τον προσδιορισμό μιας μέγιστης ταχύτητας, ενώ τα χειριστήρια συστημάτων ήχου και επικοινωνίας βρίσκονται στη δεξιά πλευρά.

Η στάνταρ έκδοση περιλαμβάνει ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη 6,5 ιντσών στο κεντρικό όργανο και ενσωμάτωση κινητού τηλεφώνου μέσω Bluetooth. Η Οθόνη Ελέγχου (Control Display) προσφέρει λειτουργία αφής σε συνδυασμό με το προαιρετικό Radio MINI Visual Boost και ένα σύστημα πλοήγησης.

Ο καινοτόμος, προαιρετικός εξοπλισμός που προσφέρεται για τα νέα 3θυρα και 5θυρα Mini, περιλαμβάνει δυνατότητα ασύρματης φόρτισης κινητού. Ένας αποθηκευτικός χώρος ενσωματωμένος στο κεντρικό υποβραχιόνιο επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση κινητών τηλεφώνων που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτή η επιλογή περιλαμβάνει και μία δεύτερη θύρα USB στο εμπρός τμήμα της κεντρικής κονσόλας.

Με τις νέες λειτουργίες Mini Connected, προσφέρεται μία μεγάλη ποικιλία ψηφιακών υπηρεσιών επιπέδου premium, μοναδική στη μικρή κατηγορία. Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά είναι Real Time Traffic Information και η αυτόματη ενημέρωση χαρτών πλοήγησης μέσω σύνδεσης κινητού τηλεφώνου, η προσωπική Υπηρεσία Concierge και το ιντερνετικό portal Mini Online με ειδήσεις, δελτία καιρού και επισκόπηση τιμών καυσίμου. Υπάρχει επίσης προαιρετική προεγκατάσταση για Apple CarPlay.

Οι νέες υπηρεσίες διατίθενται σε τρία πακέτα. Το Connected Media, το Connected Navigation και το πακέτο Connected Navigation Plus.

Επίσης, ο προσωπικός βοηθός ταξιδιού Mini Connected επιτρέπει τώρα στους οδηγούς να ενσωματώνουν το όχημα και το πρόγραμμα μετακινήσεών τους στην καθημερινή ψηφιακή τους ρουτίνα. Το σύστημα παρέχει συνδεσιμότητα με ψηφιακά σημεία επαφής όπως ένα smartphone ή smart watch.

Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιεί καταχωρήσεις του ημερολογίου και στοιχεία επαφών από ένα smartphone για να σχεδιάζει μία διαδρομή και να προσδιορίζει τον ιδανικό χρόνο αναχώρησης με βάση δεδομένα της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Η λειτουργία Send to Car επιτρέπει την αποστολή προγραμματισμένων διαδρομών στο σύστημα πλοήγησης, ενώ οι υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης – Remote Services επιτρέπουν στον οδηγό όχι μόνο να εμφανίζει τη θέση του οχήματος, τη στάθμη καυσίμου και άλλες λεπτομέρειες της κατάστασης του οχήματος στην ψηφιακή συσκευή του αλλά και να ενεργοποιεί το σινιάλο των προβολέων, την κόρνα, τον εξαερισμό και τη λειτουργία κλειδώματος/ξεκλειδώματος θυρών.

Η ευφυής δικτύωση γίνεται μέσω μιας κάρτας SIM ενσωματωμένης στο όχημα: αυτή πληροί τα πρότυπα επικοινωνιών μέσω κινητού 4G. Επίσης επιτρέπει τη χρήση των Mini Teleservices και Intelligent Emergency Call με αυτόματη ανίχνευση της θέσης του οχήματος και της σφοδρότητας του ατυχήματος.

Οι υπηρεσίες που διατίθενται τώρα, για πρώτη φορά περιλαμβάνουν το Mini Find Mate. Αυτό αποτελείται από τις λεγόμενες ετικέτες με ασύρματη λειτουργία ανίχνευσης, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε αντικείμενα που χρησιμοποιούνται συχνά και είδη ταξιδιού όπως τσάντες, βαλίτσες, μπρελόκ και σακίδια. Η θέση τους μπορεί όχι μόνο να εμφανίζεται στον υπολογιστή ταξιδιού αλλά και στο Connected App σε ένα smartphone. Με το Find Mate, ο χρήστης θα εντοπίζει αμέσως τα προσωπικά του αντικείμενα και δεν θα ξεχνά να τα πάρει μαζί του.