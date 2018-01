«The Βeatles»: Η μπάντα που άλλαξε την παγκόσμια μουσική ιστορία

Καμία μπάντα δεν επηρέασε ποτέ την ποπ κουλτούρα όπως οι Beatles. Για πολλούς, η μουσική τους ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν τον 20ο αιώνα. Ενσάρκωναν απόλυτα το στυλ των 60s: ήταν έξυπνοι, ιδεαλιστές, ασεβείς και παιχνιδιάρικοι. Η μουσική τους έθεσε νέα πρότυπα για το εμπορική και καλλιτεχνική ποπ, οδήγησε στην πρώτη «βρετανική εισβολή» στα τσαρτς των ΗΠΑ και διεθνοποίησε το ροκ εν ρολ, ανοίγοντας τον δρόμο μιας αμερικανικής καριέρας και σε άλλους Βρετανούς καλλιτέχνες. Στις 30 Δεκεμβρίου του 1970, ο Πολ Μακάρτνεϊ με αγωγή του ζήτησε οριστικά τη διάλυση του θρυλικού συγκροτήματος.

Ο άνθρωπος που δημιούργησε τα «Σκαθάρια» ήταν ο John Lennon. Ο ίδιος, στα σχολικά του χρόνια στο Λίβερπουλ, δημιούργησε το μουσικό συγκρότημα «The Black Jacks», το οποίο έπαιζε ένα συνδυασμό φολκ, τζαζ και μπλουζ μουσικής. Όμως ο Lennon αποφάσισε να στραφεί στο ροκ εν ρολ και έτσι το γκρουπ άλλαξε το όνομά του σε «Quarrymen» και ενσωμάτωσε «νέο αίμα», τον Paul McCartney, και τον George Harrison.

Ο Stuart Sutcliffe, ο πρώτος μπασίστας του συγκροτήματος, πρότεινε να αλλάξουν το όνομα τους σε «Beetles». Αφού δοκίμασαν ονόματα όπως «Long John and The Beetles», «Johnny and the Moondogs», «The Silver Beatles», τελικά κατέληξαν στο «The Βeatles», παίζοντας με τη λέξη beat (ρυθμός).

Οι Beatles αρχικά κέρδισαν αναγνώριση εκτός Αγγλίας, κάνοντας τρεις περιοδείες σε μουσικές σκηνές του Αμβούργου μεταξύ 1960 και 1962. Λίγο αργότερα, ο Sutcliffe εγκατέλειψε το συγκρότημα, τη στιγμή που η υπόλοιπη μπάντα συνέχισε να αυξάνει τη δημοφιλία της, αρχίζοντας να κάνει και εμφανίσεις μέσα στο Λίβερπουλ.

Τον Ιούνιο του 1962, οι Beatles έκαναν οντισιόν για την Parlophone Records, εντυπωσιάζοντας τον παραγωγό George Martin με τον φρέσκο ​​ήχο τους και την εικόνα τους. Ωστόσο, ο Martin έκρινε πως ο τότε ντράμερ, Pete Best, έπρεπε να αντικατασταθεί με τον νεαρό Richard Starkey, ο οποίος έγινε γνωστός ως Ringo Starr.

Το «Love Me Do», το πρώτο άλμπουμ τους στην Βρετανία, κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1962. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των Beatles ήταν πως έγραφαν δικές τους συνθέσεις, καθώς μέχρι τότε τα συγκροτήματα τραγουδούσαν κομμάτια άλλων. Σταδιακά, καθιέρωσαν και την εμφάνισή τους, με ιδιαίτερο κούρεμα και ντύσιμο.

Το σινγκλ «She Loves You», όταν κυκλοφόρησε, έκανε απίστευτες πωλήσεις, ενώ με την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, «With the Beatles», άρχισε να εμφανίζεται ο όρος «Beatlemania». Μέσα σε ένα χρόνο, το συγκρότημα εμφανίστηκε στις μεγαλύτερες σκηνές του Λονδίνου, εξέπεμψε σε εθνικό δίκτυο και έπαιξε για τη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Μετά από μια επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αμερικανός παρουσιαστής Ed Sullivan προσκάλεσε το συγκρότημα να εμφανιστεί στο σόου του. Έτσι οι Beatles βρέθηκαν στο κέντρο της μουσικής επανάστασης. Σε λίγο καιρό, τα πρόσωπά τους είχαν ήδη εμφανιστεί στα περιοδικά Newsweek, στο Time και στο Life. Ήταν οι πρώτοι που έπαιξαν σε γήπεδο μπέιζμπολ και πολύ αργότερα. στις 25 Ιουνίου του 1967, τραγούδησαν στην πρώτη παγκόσμια ταυτόχρονη μετάδοση μέσω δορυφόρου το «All you need is love» σε 200 εκατομμύρια ανθρώπους.

Μεγάλες εταιρείες, όπως η Nike, ξεκίνησαν να τους προωθούν μέσα από βιβλία, περούκες και T-shirts. Πλήθος κόσμου συγκεντρωνόταν για να παρακολουθήσει τις συναυλίες τους, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από τις κραυγές και τις λιποθυμίες των κοριτσιών. Φημολογείται ότι στη πρώτη τους συναυλία στη Νέα Υόρκη έπαιξαν μπροστά σε 55.000 άτομα.

Πριν την άφιξη των Beatles στην Αμερική, οι εμφανίσεις Βρετανών καλλιτεχνών μετριούνταν στα δάχτυλα. Τα «Σκαθάρια» έφεραν μαζί τους στις ΗΠΑ και άλλες βρετανικές επιτυχίες. Τραγούδια των Rolling Stones, των Kinks και των Animals έφτασαν στις πρώτες θέσεις του Billboard.Παράλληλα, οι δισκογραφικές εταιρείες ζητούσαν από τα νέα συγκροτήματα να υιοθετήσουν βρετανικό ήχο, δημιουργώντας έτσι το νέο αμερικανικό μουσικό ρεύμα της επόμενης δεκαετίας. Η «βρετανική εισβολή» έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην άνοδο της ροκ μουσικής και εδραίωσε τα ροκ συγκροτήματα, τα οποία βασίζονταν σε κιθάρες και ντραμς, δημιουργούσαν το δικό τους υλικό και τα μέλη τους ήταν πλέον τραγουδιστές και τραγουδοποιοί.

Παρόλο που υπάρχει η άποψη ότι οι Beatles δεν υποστήριξαν το κίνημα του ’68, από το 1965 και μετά τα τραγούδια των Beatles ξέφυγαν από τους ποπ ήχους και οι στίχοι έγιναν λίγο πιο ποιητικοί και πολιτικοί. Ο Bob Dylan μάλιστα τους βάφτισε «εκπροσώπους του πολιτισμού της νεολαίας», καθώς συμμετείχαν σε διαφορα ακτιβιστικά κινήματα, για τα δικαιώματα της γυναίκας, την απελευθέρωση των ομοφυλόφιλων και την οικολογία. Μετά από ένα σχόλιο του Lennon, το καλοκαίρι του 1966 («Είμαστε πλέον πιο δημοφιλείς από τον Ιησού») υπήρξαν ισχυρές αντιδράσεις. Το συγκρότημα αναγκάστηκε να σταματήσει τις εμφανίσεις του δύο εβδομάδες μετά τη δήλωση. Από ανησυχία για την ασφάλεια των συναδέλφων του, ο Lennon απολογήθηκε σε μια συνέντευξη Τύπου στο Σικάγο.

Οι Beatles εγκατέλειψαν τις περιοδείες στις 29 του Αυγούστου του 1966, με μια συναυλία στο San Francisco’s Candlestick Park, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του ψυχεδελικού «Revolver», το οποίο αναγνωρίστηκε από κοινό και κριτικούς. Συνέχισαν την μουσική στο στούντιο, όπου είχαν αρχίσει να πειραματίζονται με εξωτικά όργανα. Αποτέλεσμα, λίγο καιρό αργότερα, ο δίσκος «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», ο οποίος περιείχε πολλά ηλεκτρονικά ακούσματα.

Τα επόμενα χρόνια σημαδεύτηκαν από καλλιτεχνικές και οικονομικές διαμάχες μεταξύ των μελών, στις οποίες φημολογείται ότι έπαιξε κύριο ρόλο η σύζυγος του Lennon, Yoko Ono. Σαν σήμερα το 1970, ο Paul McCartney ανακοίνωσε το τέλος των Beatles καταθέτοντας σχετική αγωγή. Η απόφαση του δικαστηρίου ήρθε τέσσερα χρόνια αργότερα, την ίδια ημέρα. Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, ο Lennon είχε πει στα άλλα μέλη του συγκροτήματος: «Φεύγω. Χόρτασα. Θέλω διαζύγιο».

Τα δύο τελευταία άλμπουμ του συγκροτήματος ήταν το «Abbey Road» και το «Let It Be». Μάλιστα το ομώνυμο τραγούδι φέρεται να είναι το τραγούδι που έγραψε ο McCartney, βλέποντας το γκρουπ να διαλύεται. Σε όλη τη δεκαετία του ’70, η μουσική των Beatles συνέχιζε να πουλάει και ήταν πολλοί αυτοί που ζητούσαν επανένωση.

O Derek Taylor, μάλιστα, είχε γράψει στο δελτίο τύπου για την διάλυση: «Η άνοιξη είναι εδώ, η Λιντσς παίζει με την Τσέλσι αύριο και ο Ringo, o John, o George και ο Paul είναι ζωντανοί. Η Γη συνεχίζει να περιστρέφεται, και αυτό κάνουμε και εμείς και εσείς. Όταν σταματήσει, τότε θα πρέπει ανησυχήσουμε. Όχι νωρίτερα».

Όμως, η δολοφονία του Lennon, το Δεκέμβριο του 1980, σταμάτησε τις όποιες συζητήσεις. Σήμερα, δεν ζει ούτε ο Harrison, ο οποίος έπασχε χρόνια από καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή το 2001.

Οι Beatles, στην διάρκεια της καριέρας τους, άλλαξαν τον τρόπο που οι άνθρωποι άκουγαν μουσική και έγιναν σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς. Χωρίς αυτούς, η μοίρα του παγκόσμιου τραγουδιού θα ήταν πολύ διαφορετική.